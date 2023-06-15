https://sputnikarabic.ae/20230615/مانتوروف-الإمارات-شريكنا-الرئيسي-في-الشرق-الأوسط-وحجم-التجارة-بيننا-بلغ-9-مليارات-دولار-1078128747.html
مانتوروف: الإمارات شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط وحجم التجارة بيننا بلغ 9 مليارات دولار
مانتوروف: الإمارات شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط وحجم التجارة بيننا بلغ 9 مليارات دولار
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي، وبلغ حجم... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:07+0000
2023-06-15T09:07+0000
2023-06-15T09:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا
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وأضاف مانتوروف في حديثة لوكالة" سبوتنيك" في حفل افتتاح جناح الإمارات في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو".وأفاد بأنه "بدأت عملية تطوير اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا
مانتوروف: الإمارات شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط وحجم التجارة بيننا بلغ 9 مليارات دولار
09:07 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو".
وأضاف مانتوروف في حديثة لوكالة" سبوتنيك" في حفل افتتاح جناح الإمارات في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو".
وأفاد بأنه "بدأت عملية تطوير اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.