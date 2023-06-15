https://sputnikarabic.ae/20230615/ما-هي-أقوى-5-صواريخ-صينية-مضادة-للسفن؟-1078148736.html
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
تشير تقارير إلى أن الصين أجرت 135 اختبارًا وتجربة إطلاق صاروخية في 2021، وأن الصاروخ "واي جيه - 83" يعد الأكثر انتشارا بين وحدات الجيش الصيني المختلفة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:11+0000
2023-06-15T14:11+0000
2023-06-15T14:11+0000
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ويشبه الصاروخ "واي جيه - 83" صاروخ هاربون الأمريكي المضاد للسفن، لكن بحجم أصغر.
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انفوجرافيك, инфографика
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
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تشير تقارير إلى أن الصين أجرت 135 اختبارًا وتجربة إطلاق صاروخية في 2021، وأن الصاروخ "واي جيه - 83" يعد الأكثر انتشارا بين وحدات الجيش الصيني المختلفة.
ويشبه الصاروخ "واي جيه - 83" صاروخ هاربون الأمريكي المضاد للسفن، لكن بحجم أصغر.