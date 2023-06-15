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https://sputnikarabic.ae/20230615/محلل-يكشف-عن-الاختبار-الحقيقي-الذي-ينتظر-القوات-الأوكرانية-خلال-الهجوم-المضاد-1078141684.html
محلل يكشف عن "الاختبار الحقيقي" الذي ينتظر القوات الأوكرانية خلال "الهجوم المضاد"
محلل يكشف عن "الاختبار الحقيقي" الذي ينتظر القوات الأوكرانية خلال "الهجوم المضاد"
كشفت وسائل إعلام غربية، نقلا عن محللين عسكريين، عن "الاختبار الحقيقي" الذي ينتظر القوات الأوكرانية خلال "الهجوم المضاد". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:48+0000
2023-06-15T12:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المحلل العسكري روب لي: "الخطر بالنسبة للأوكرانيين هو أنهم قبل أن يصلوا إلى خط الدفاع الروسي، ستكون قواتهم منهكة للغاية".وأعرب زميله المحلل، كونراد موزيكا، عن قلقه بشأن التباطؤ الحاد في تقدم القوات المسلحة الأوكرانية.وقال: "قلقي الرئيسي هو أنه بعد خمسة أو ستة أيام من المرحلة الرئيسية، يبدو أن التقدم قد توقف. الزخم الذي بنوه في اليومين الأولين ذهب ولا نعرف سبب ذلك".وأضاف، بن باري، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن كييف لا تستطيع تحقيق المفاجأة على المستوى الاستراتيجي، لكنها ستكافح لتوفيرها على المستوى التكتيكي.وقال الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل الهجوم المضاد، مشيرا إلى أن هذا الهجوم باء بالفشل بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات، مؤكدا أن كييف لم تحقق أهدافها في أي من مناطق القتال.
https://sputnikarabic.ae/20230614/برلماني-أوروبي-الهجوم-المضاد-فشل-ذريع-لزيلينسكي-1078102560.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل يكشف عن "الاختبار الحقيقي" الذي ينتظر القوات الأوكرانية خلال "الهجوم المضاد"

12:48 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشفت وسائل إعلام غربية، نقلا عن محللين عسكريين، عن "الاختبار الحقيقي" الذي ينتظر القوات الأوكرانية خلال "الهجوم المضاد".
وقال المحلل العسكري روب لي: "الخطر بالنسبة للأوكرانيين هو أنهم قبل أن يصلوا إلى خط الدفاع الروسي، ستكون قواتهم منهكة للغاية".
وأعرب زميله المحلل، كونراد موزيكا، عن قلقه بشأن التباطؤ الحاد في تقدم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: "قلقي الرئيسي هو أنه بعد خمسة أو ستة أيام من المرحلة الرئيسية، يبدو أن التقدم قد توقف. الزخم الذي بنوه في اليومين الأولين ذهب ولا نعرف سبب ذلك".
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برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
أمس, 14:59 GMT
وأضاف، بن باري، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن كييف لا تستطيع تحقيق المفاجأة على المستوى الاستراتيجي، لكنها ستكافح لتوفيرها على المستوى التكتيكي.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالفعل الهجوم المضاد، مشيرا إلى أن هذا الهجوم باء بالفشل بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات، مؤكدا أن كييف لم تحقق أهدافها في أي من مناطق القتال.
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