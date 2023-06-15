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https://sputnikarabic.ae/20230615/مركز-التصدير-الروسي-الصادرات-الروسية-إلى-الإمارات-بلغت-نحو-مليار-دولار-في-2022-1078156063.html
مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022
مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022
أعلنت المديرة العامة للمركز الاقتصادي الإقليمي، فيرونيكا نيكيشينا، في منتدى سان بطرسبورغ، أنه في عام 2022، كانت الصادرات الروسية إلى الإمارات نحو مليار دولار... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T17:27+0000
2023-06-15T17:27+0000
العالم العربي
روسيا
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وقالت نيكيشينا: "على الرغم من الأرقام المثيرة للإعجاب لنمو التجارة بين بلدينا، هناك إمكانات هائلة لم تتحقق بعد، ومن بين الأدوات التي تساعد أعمالنا على تحقيق هذه الإمكانات، يمكنني تسمية مقياس أثبت فعاليته، تنظيم المعارض الوطنية "صنع في روسيا" في المعارض الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأماكن الكبيرة مثل ويتكس، وأديبك، وغلفود".ووفقًا لها، في عام 2022، شاركت 176 شركة في معارض في الإمارات، تجاوز حجم معاملات التصدير بعد نتائجها 6.5 مليار روبل، وهذا العام، شاركت 89 شركة بالفعل في المعرض الوطني "صنع في روسيا"، وتجاوز حجم العقود المليار روبل.تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
https://sputnikarabic.ae/20230615/مانتوروف-الإمارات-شريكنا-الرئيسي-في-الشرق-الأوسط-وحجم-التجارة-بيننا-بلغ-9-مليارات-دولار-1078128747.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022

17:27 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلنت المديرة العامة للمركز الاقتصادي الإقليمي، فيرونيكا نيكيشينا، في منتدى سان بطرسبورغ، أنه في عام 2022، كانت الصادرات الروسية إلى الإمارات نحو مليار دولار من خلال أدوات مركز التصدير الروسي.
وقالت نيكيشينا: "على الرغم من الأرقام المثيرة للإعجاب لنمو التجارة بين بلدينا، هناك إمكانات هائلة لم تتحقق بعد، ومن بين الأدوات التي تساعد أعمالنا على تحقيق هذه الإمكانات، يمكنني تسمية مقياس أثبت فعاليته، تنظيم المعارض الوطنية "صنع في روسيا" في المعارض الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأماكن الكبيرة مثل ويتكس، وأديبك، وغلفود".
ووفقًا لها، في عام 2022، شاركت 176 شركة في معارض في الإمارات، تجاوز حجم معاملات التصدير بعد نتائجها 6.5 مليار روبل، وهذا العام، شاركت 89 شركة بالفعل في المعرض الوطني "صنع في روسيا"، وتجاوز حجم العقود المليار روبل.
الأمير سعود بن صقر القاسمي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
مانتوروف: الإمارات شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط وحجم التجارة بيننا بلغ 9 مليارات دولار
09:07 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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