https://sputnikarabic.ae/20230615/مركز-التصدير-الروسي-الصادرات-الروسية-إلى-الإمارات-بلغت-نحو-مليار-دولار-في-2022-1078156063.html

مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022

مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022

أعلنت المديرة العامة للمركز الاقتصادي الإقليمي، فيرونيكا نيكيشينا، في منتدى سان بطرسبورغ، أنه في عام 2022، كانت الصادرات الروسية إلى الإمارات نحو مليار دولار... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T17:27+0000

2023-06-15T17:27+0000

2023-06-15T17:27+0000

العالم العربي

روسيا

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وقالت نيكيشينا: "على الرغم من الأرقام المثيرة للإعجاب لنمو التجارة بين بلدينا، هناك إمكانات هائلة لم تتحقق بعد، ومن بين الأدوات التي تساعد أعمالنا على تحقيق هذه الإمكانات، يمكنني تسمية مقياس أثبت فعاليته، تنظيم المعارض الوطنية "صنع في روسيا" في المعارض الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأماكن الكبيرة مثل ويتكس، وأديبك، وغلفود".ووفقًا لها، في عام 2022، شاركت 176 شركة في معارض في الإمارات، تجاوز حجم معاملات التصدير بعد نتائجها 6.5 مليار روبل، وهذا العام، شاركت 89 شركة بالفعل في المعرض الوطني "صنع في روسيا"، وتجاوز حجم العقود المليار روبل.تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى المنصة الرائدة عالميا للتواصل بين مجتمع الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.

https://sputnikarabic.ae/20230615/مانتوروف-الإمارات-شريكنا-الرئيسي-في-الشرق-الأوسط-وحجم-التجارة-بيننا-بلغ-9-مليارات-دولار-1078128747.html

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