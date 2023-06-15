https://sputnikarabic.ae/20230615/مسؤول-عربي-يكشف-عن-أكبر-إنجاز-ملاحي-في-العالم-تصنعه-روسيا-1078133055.html
مسؤول عربي يكشف عن أكبر إنجاز ملاحي في العالم تصنعه روسيا
مسؤول عربي يكشف عن أكبر إنجاز ملاحي في العالم تصنعه روسيا
صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في منتدى "سان بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي، أن طريق بحر الشمال يعتبر... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:33+0000
2023-06-15T10:33+0000
2023-06-15T11:36+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال بن سليم، إن "سلاسل الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم عرضة للاضطراب، وبالتالي يؤدي فشل تشغيل قناة السويس إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات".وأشار إلى أن طريق بحر الشمال أقصر بكثير من الطرق المماثلة الأخرى، وبهذا فإنه سيوفر الوقت والتكاليف بين المراكز الاقتصادية التي يربطها.ووفقا له، فمن المهم إنشاء البنية التحتية المناسبة والأسطول، وكذلك توفير ناقلات البضائع وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأعرب عن استعداد بلاده لمساعدة روسيا في هذه المهام، مؤكدا أنه "لن يمنعنا الانقسام في مجتمع القطب الشمالي من مساعدة روسيا في تنفيذ هذا المشروع".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230615/الجزائر-تحث-الشركات-الروسية-على-زيادة-استثماراتها-في-البلاد-1078134969.html
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اقتصاد, روسيا
مسؤول عربي يكشف عن أكبر إنجاز ملاحي في العالم تصنعه روسيا
10:33 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في منتدى "سان بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي، أن طريق بحر الشمال يعتبر إنجازًا مهمًا للغاية في مجال الملاحة، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لتنفيذ هذا المشروع.
وقال بن سليم، إن "سلاسل الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم عرضة للاضطراب، وبالتالي يؤدي فشل تشغيل قناة السويس إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات".
وأضاف: "يشرفنا أن نتعاون مع شركة "روساتوم" وهذا يحتاج فقط إلى تعزيز الإمكانيات، أما بالنسبة لطريق بحر الشمال، فلديه عدد من المزايا الحقيقية"، مؤكدا أهمية العمل على إنجاز هذا المشروع.
وأشار إلى أن طريق بحر الشمال أقصر بكثير من الطرق المماثلة الأخرى، وبهذا فإنه سيوفر الوقت والتكاليف بين المراكز الاقتصادية التي يربطها.
ووفقا له، فمن المهم إنشاء البنية التحتية المناسبة والأسطول، وكذلك توفير ناقلات البضائع وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأعرب عن استعداد بلاده لمساعدة روسيا في هذه المهام، مؤكدا أنه "لن يمنعنا الانقسام في مجتمع القطب الشمالي من مساعدة روسيا في تنفيذ هذا المشروع".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.