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https://sputnikarabic.ae/20230615/مشهد-مهيب-لاستقبال-تبون-في-قصر-الكرملين-فيديو--1078148346.html
مشهد مهيب لاستقبال تبون في قصر الكرملين... فيديو
مشهد مهيب لاستقبال تبون في قصر الكرملين... فيديو
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مشهد مهيب في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:08+0000
2023-06-15T14:08+0000
روسيا
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وجرت مراسم الاستقبال في البهو المخصص لاستقبال كبار الضيوف في الكرملين، حيث عزفت الموسيقى خلال دخول الزعيمين.وشكر تبون الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال، معتبرًا أن هذا يدل على عمق الصداقة بين الجزائر وروسيا، التي كما كانت من قبل، وهي علاقات لم تتغير.وأشار تبون إلى أن "العلاقات بين روسيا والجزائر مضى عليها 60 سنة. والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصداقة"، منوهًا إلى وجود ضغوطات دولية، لكنها لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.اقرأ أيضا: تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديواقرأ أيضا: بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

مشهد مهيب لاستقبال تبون في قصر الكرملين... فيديو

14:08 GMT 15.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مشهد مهيب في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.
وجرت مراسم الاستقبال في البهو المخصص لاستقبال كبار الضيوف في الكرملين، حيث عزفت الموسيقى خلال دخول الزعيمين.
وشكر تبون الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال، معتبرًا أن هذا يدل على عمق الصداقة بين الجزائر وروسيا، التي كما كانت من قبل، وهي علاقات لم تتغير.
وأشار تبون إلى أن "العلاقات بين روسيا والجزائر مضى عليها 60 سنة. والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصداقة"، منوهًا إلى وجود ضغوطات دولية، لكنها لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.
اقرأ أيضا: تبون لبوتين: أريد التعجيل بدخول الجزائر إلى "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار... فيديو
اقرأ أيضا: بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي
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