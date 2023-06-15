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https://sputnikarabic.ae/20230615/مصدر-إصابة-رئيس-الاستخبارات-الأوكرانية-بجروح-خطيرة--1078153736.html
مصدر: إصابة رئيس الاستخبارات الأوكرانية بجروح خطيرة
مصدر: إصابة رئيس الاستخبارات الأوكرانية بجروح خطيرة
أصيب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، خلال هجوم صاروخي روسي على مقر مديرية المخابرات الرئيسية في كييف، وهو الآن في مستشفى بوندسفير في... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T15:54+0000
2023-06-15T15:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفات وكالة "سبوتنيك"، عن موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصادر في المخابرات العسكرية الأوكرانية: "بحسب المعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، فقد أصبح معروفا أن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية المخابرات الرئيسية الواقع في جزيرة ريبالسكي في كييف، صباح يوم 29 مايو".أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 مايو/ أيار، عن هجوم صاروخي مكثف على المطارات الأوكرانية ومواقع القيادة ومواقع الرادار.وكتبت القنوات الأوكرانية، بالإشارة إلى سكان كييف، عن الوافدين إلى منطقة مكتب مديرية المخابرات الرئيسية في جزيرة ريبالسكي، تم حظر حركة المرور هناك، وفي اليوم التالي، أعلن النائب السابق للبرلمان، إيليا كيفا، تدمير مقر المخابرات.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر: إصابة رئيس الاستخبارات الأوكرانية بجروح خطيرة

15:54 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أصيب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، خلال هجوم صاروخي روسي على مقر مديرية المخابرات الرئيسية في كييف، وهو الآن في مستشفى بوندسفير في برلين.
وأفات وكالة "سبوتنيك"، عن موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصادر في المخابرات العسكرية الأوكرانية: "بحسب المعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، فقد أصبح معروفا أن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية المخابرات الرئيسية الواقع في جزيرة ريبالسكي في كييف، صباح يوم 29 مايو".

وبعد إصابة بودانوف، نُقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة عسكرية في رزيسزو البولندية، حيث حلقت طائرة إجلاء أمريكية خصيصًا له، والتي سلمت رئيس المخابرات الأوكرانية إلى ألمانيا.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 مايو/ أيار، عن هجوم صاروخي مكثف على المطارات الأوكرانية ومواقع القيادة ومواقع الرادار.
وكتبت القنوات الأوكرانية، بالإشارة إلى سكان كييف، عن الوافدين إلى منطقة مكتب مديرية المخابرات الرئيسية في جزيرة ريبالسكي، تم حظر حركة المرور هناك، وفي اليوم التالي، أعلن النائب السابق للبرلمان، إيليا كيفا، تدمير مقر المخابرات.
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