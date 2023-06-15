https://sputnikarabic.ae/20230615/ميدفيديف-روسيا-ليست-بحاجة-لـالناتو-وأوكرانيا-ليست-ضرورية-في-الحلف-1078155332.html

ميدفيديف: روسيا ليست بحاجة لـ"الناتو" وأوكرانيا ليست ضرورية في الحلف

ميدفيديف: روسيا ليست بحاجة لـ"الناتو" وأوكرانيا ليست ضرورية في الحلف

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الهدوء خلال العملية الخاصة ليس متوقعا بعد، وذلك عقب إشارات حول استعداد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لقبول... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T16:41+0000

2023-06-15T16:41+0000

2023-06-15T16:41+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميدفيديف، في اجتماع لمجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الصناعية لروسيا حول السيطرة على إنتاج الأسلحة، عُقد في مقاطعة تولا الروسية: "الهدوء ليس متوقعا بعد. إذا انتبهتم، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أمس، إنهم سينظرون في قمة الناتو المقبلة في مسألة إعطاء إشارة قوية حول قبول أوكرانيا في الناتو بعد انتهاء الأعمال العدائية".وأضاف: "لسنا بحاجة لحلف شمال الاطلسي وبالتالي أوكرانيا ليست ضرورية في الناتو".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو/ تموز لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.وأشار أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلق بعد ردًا إيجابيًا واضحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين استمع إلى طلب زيلينسكي لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ردود الفعل المختلفة تجاهه.وأكد بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر أن توجه كييف نحو التحالف هو أحد أسباب بدء العملية الخاصة.

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