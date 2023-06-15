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https://sputnikarabic.ae/20230615/نائبة-أسترالية-تنهار-خلال-كلمتها-وتكشف-تعرضها-لـاعتداء-جنسي-في-البرلمان-فيديو--1078144401.html
نائبة أسترالية تنهار خلال كلمتها وتكشف تعرضها لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان... فيديو
نائبة أسترالية تنهار خلال كلمتها وتكشف تعرضها لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان... فيديو
قدّمت مشرّعة أسترالية، اليوم الخميس، تفاصيل بشأن تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، معتبرةً أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:28+0000
2023-06-15T13:28+0000
مجتمع
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وقالت السيناتورة المستقلة، ليديا ثورب، باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية"، وتمّ "لمسها بشكل غير لائق".واتهمت ثورب، أمس الأربعاء، سيناتورا زميلاً لها بـ"الاعتداء جنسياً" عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية، وكرّرت ثورب، اليوم الخميس، اتهاماتها ضدّ المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.وقال فان إن هذه الاتهامات "حطّمته وأضرّت به"، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أنّها "غير صحيحة على الإطلاق".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

نائبة أسترالية تنهار خلال كلمتها وتكشف تعرضها لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان... فيديو

13:28 GMT 15.06.2023
© Fotolia / Photographee.eu / اعتداء جنسي
اعتداء جنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Fotolia / Photographee.eu /
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قدّمت مشرّعة أسترالية، اليوم الخميس، تفاصيل بشأن تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، معتبرةً أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء.
وقالت السيناتورة المستقلة، ليديا ثورب، باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية"، وتمّ "لمسها بشكل غير لائق".
واتهمت ثورب، أمس الأربعاء، سيناتورا زميلاً لها بـ"الاعتداء جنسياً" عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية، وكرّرت ثورب، اليوم الخميس، اتهاماتها ضدّ المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.
وقال فان إن هذه الاتهامات "حطّمته وأضرّت به"، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أنّها "غير صحيحة على الإطلاق".
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