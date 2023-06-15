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وزير المال السوري لـ"سبوتنيك": دمشق تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتي-سو-27-أوكرانيتين-على-اتجاه-دونيتسك-الشعبية-1078142484.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين "سو 27" أوكرانيتين على اتجاه دونيتسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين "سو 27" أوكرانيتين على اتجاه دونيتسك الشعبية
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين على اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:04+0000
2023-06-15T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري
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وأكدت الوزارة أنه تم بواسطة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، إسقاط طائرئتين من طراز "Su-27" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراسنوارميسك وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وإلى تاريخ اليوم، يبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية 444 طائرة عسكرية، و238 طائرة هليكوبتر، و4630 مركبة جوية دون طيار، و 426 صاروخًا مضادًا للطائرات، و9994 دبابة وغيرها من المركبات القتالية، و1124 مركبة قتالية لقاذفات الصواريخ المتعددة، و 5121 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و10964 من المعدات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-جمهورية-لوغانسك-يجب-نقل-الخط-الأمامي-للعملية-العسكرية-الخاصة-إلى-كييف--1078141558.html
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عسكري
عسكري

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين "سو 27" أوكرانيتين على اتجاه دونيتسك الشعبية

13:04 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 15.06.2023)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورذخيرة قاذفات مقاتلة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
ذخيرة قاذفات مقاتلة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين على اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية.
ليونيد باشنيك، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية لوغانسك: يجب نقل "الخط الأمامي" للعملية العسكرية الخاصة إلى كييف
12:35 GMT
وأكدت الوزارة أنه تم بواسطة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، إسقاط طائرئتين من طراز "Su-27" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراسنوارميسك وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وإلى تاريخ اليوم، يبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية 444 طائرة عسكرية، و238 طائرة هليكوبتر، و4630 مركبة جوية دون طيار، و 426 صاروخًا مضادًا للطائرات، و9994 دبابة وغيرها من المركبات القتالية، و1124 مركبة قتالية لقاذفات الصواريخ المتعددة، و 5121 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و10964 من المعدات العسكرية الخاصة.
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