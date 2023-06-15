https://sputnikarabic.ae/20230615/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتي-سو-27-أوكرانيتين-على-اتجاه-دونيتسك-الشعبية-1078142484.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين "سو 27" أوكرانيتين على اتجاه دونيتسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين "سو 27" أوكرانيتين على اتجاه دونيتسك الشعبية
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين على اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:04+0000
2023-06-15T13:04+0000
2023-06-15T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري
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وأكدت الوزارة أنه تم بواسطة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، إسقاط طائرئتين من طراز "Su-27" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراسنوارميسك وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وإلى تاريخ اليوم، يبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية 444 طائرة عسكرية، و238 طائرة هليكوبتر، و4630 مركبة جوية دون طيار، و 426 صاروخًا مضادًا للطائرات، و9994 دبابة وغيرها من المركبات القتالية، و1124 مركبة قتالية لقاذفات الصواريخ المتعددة، و 5121 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و10964 من المعدات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-جمهورية-لوغانسك-يجب-نقل-الخط-الأمامي-للعملية-العسكرية-الخاصة-إلى-كييف--1078141558.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عسكري
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين "سو 27" أوكرانيتين على اتجاه دونيتسك الشعبية
13:04 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين على اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الوزارة أنه تم بواسطة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، إسقاط طائرئتين من طراز "Su-27" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراسنوارميسك وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وإلى تاريخ اليوم، يبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية 444 طائرة عسكرية، و238 طائرة هليكوبتر، و4630 مركبة جوية دون طيار، و 426 صاروخًا مضادًا للطائرات، و9994 دبابة وغيرها من المركبات القتالية، و1124 مركبة قتالية لقاذفات الصواريخ المتعددة، و 5121 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و10964 من المعدات العسكرية الخاصة.