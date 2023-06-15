https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-الخارجية-المجري-يشارك-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-لمناقشة-إمدادات-الطاقة-1078115566.html
وزير الخارجية المجري يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي لمناقشة إمدادات الطاقة
وزير الخارجية المجري يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي لمناقشة إمدادات الطاقة
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه سيتوجه الى سان بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي، لمناقشة مسألة إمدادات الطاقة في المجر. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T05:39+0000
2023-06-15T05:39+0000
2023-06-15T05:41+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
العالم
المجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو: "لا تزال إمدادات الطاقة في المجر ليست بقضية سياسية أو أيديولوجية، لأن الطريقة الوحيدة للتدفئة فقط هي الغاز. سنذهب إلى سان بطرسبورغ، إلى المنتدى الاقتصادي الدولي للمرة السابعة".وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم أمس الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-مستوى-المشاركين-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-مذهل-1078097173.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, العالم, المجر
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, العالم, المجر
وزير الخارجية المجري يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي لمناقشة إمدادات الطاقة
05:39 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 05:41 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه سيتوجه الى سان بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي، لمناقشة مسألة إمدادات الطاقة في المجر.
وقال سيارتو: "لا تزال إمدادات الطاقة في المجر ليست بقضية سياسية أو أيديولوجية، لأن الطريقة الوحيدة للتدفئة فقط هي الغاز. سنذهب إلى سان بطرسبورغ، إلى المنتدى الاقتصادي الدولي للمرة السابعة".
وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم أمس الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.