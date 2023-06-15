https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المال-السوري--نبحث-عن-حلول-لمشاكل-البلدين-في-إطار-عمل-اقتصادي-واحد-1078152887.html

وزير المال السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد

وزير المال السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد

نناقش في هذه الحلقة: تغطية خاصة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوكرانيا تدمرمنشآت بعيدا عن خطوط الدفاع الروسية لتقول أنها حققت انتصارا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T15:29+0000

2023-06-15T15:29+0000

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حصاد الأسبوع

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وزير المالية السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد وزير المالية السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد

في سياق التغطية الخاصة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التقت "سبوتنيك" مع معالي وزير المال السوري الدكتور كنان ياغي، الذي قال:وباللقاء مع سعادة السفير السوري لدى موسكو، الدكتور بشار الجعفري قال:وفي لقاء مع السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل، قال:خبير: الأوروبيون يعرفون جيدا أن استمرار الحرب لسنة أخرى سيؤدي إلى انفجارات داخلية لديهاقال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن سلطات كييف لم تحقق في هجومها المضاد أي نتائج ملموسة، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الاقتراب من خطوط الدفاع الروسية، منوها بأن القوات الأوكرانية قد تقوم بعرض عدة بنايات مدمرة، تقع على بعد 15-25 كم من خطوط الدفاع الروسية، وتزعم بأنها حققت بذلك انتصارات لا وجود لها.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، تكبدت خلالها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:التفاصيل في الملف الصوتي...

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