https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المال-السوري--نبحث-عن-حلول-لمشاكل-البلدين-في-إطار-عمل-اقتصادي-واحد-1078152887.html
وزير المال السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد
وزير المال السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد
نناقش في هذه الحلقة: تغطية خاصة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوكرانيا تدمرمنشآت بعيدا عن خطوط الدفاع الروسية لتقول أنها حققت انتصارا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T15:29+0000
2023-06-15T15:29+0000
2023-06-15T15:36+0000
راديو
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وزير المالية السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد
وزير المالية السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد
في سياق التغطية الخاصة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التقت "سبوتنيك" مع معالي وزير المال السوري الدكتور كنان ياغي، الذي قال:وباللقاء مع سعادة السفير السوري لدى موسكو، الدكتور بشار الجعفري قال:وفي لقاء مع السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل، قال:خبير: الأوروبيون يعرفون جيدا أن استمرار الحرب لسنة أخرى سيؤدي إلى انفجارات داخلية لديهاقال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن سلطات كييف لم تحقق في هجومها المضاد أي نتائج ملموسة، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الاقتراب من خطوط الدفاع الروسية، منوها بأن القوات الأوكرانية قد تقوم بعرض عدة بنايات مدمرة، تقع على بعد 15-25 كم من خطوط الدفاع الروسية، وتزعم بأنها حققت بذلك انتصارات لا وجود لها.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، تكبدت خلالها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
وزير المال السوري: نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد
15:29 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 15:36 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: تغطية خاصة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوكرانيا تدمرمنشآت بعيدا عن خطوط الدفاع الروسية لتقول أنها حققت انتصارا.
في سياق التغطية الخاصة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التقت "سبوتنيك" مع معالي وزير المال السوري الدكتور كنان ياغي، الذي قال:
وجود سوريا في هذا المؤتمر هو لمشاركة الجميع بالطروحات المقدمة، ولنساهم برؤيتنا للاقتصاد العالمي وإلى أين يجب أن يذهب، ولنكون شركاء مع الأصدقاء الروس، وسوريا اليوم في طور إعادة الحرارة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، حيث نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد.
وباللقاء مع سعادة السفير السوري لدى موسكو، الدكتور بشار الجعفري قال:
العلاقات بين سوريا وروسيا الاتحادية تجاوزت مرحلة الصداقة والتحالف لتصبح فوق الاستراتيجية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة والوصول بها إلى السقف المثالي الذي لا يوجد بعده سقف، ونعمل جميعا للانتقال من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية.
وفي لقاء مع السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل، قال:
نحن نشارك بهذا المؤتمر الاقتصادي الهام وحسب المؤشرات الإعلامية سيكون مؤتمرا ناجحا، فهو نسخة محسنة عن مؤتمر دافوس الاقتصادي، نأمل أن تكون المخرجات على قدر التحديات في هذه المرحلة ونحن نثق بروسيا قيادة وشعبا وندعو بهذه المناسبة لعقد مؤتمر دولي للسلام لإقرار الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
خبير: الأوروبيون يعرفون جيدا أن استمرار الحرب لسنة أخرى سيؤدي إلى انفجارات داخلية لديها
قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن سلطات كييف لم تحقق في هجومها المضاد أي نتائج ملموسة، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الاقتراب من خطوط الدفاع الروسية، منوها بأن القوات الأوكرانية قد تقوم بعرض عدة بنايات مدمرة، تقع على بعد 15-25 كم من خطوط الدفاع الروسية، وتزعم بأنها حققت بذلك انتصارات لا وجود لها.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، تكبدت خلالها خسائر فادحة في المعدات والأفراد.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:
لم يتم تحقيق أي نجاح فيما يتعلق بالهجوم المعاكس، والذي ضرّ أوكرانيا كثيرا هم مسؤولوها الذين رفعوا سقف التوقعات بموضوع الهجوم المعاكس لاسترجاع شبه جزيرة القرم، وهذا يحتاج إلى منظومات الدفاع الجوي التي لم تحصل عليها أوكرانيا، أما الأوروبيون فهم يعرفون جيدا أن استمرار الحرب لسنة أخرى سيؤدي إلى انفجارات داخلية لديها بسبب الأزمة الاقتصادية.
التفاصيل في الملف الصوتي...