https://sputnikarabic.ae/20230615/وكالة-وزير-الخارجية-السعودي-يزور-إيران-السبت-المقبل-1078117502.html
وكالة: وزير الخارجية السعودي يزور إيران السبت المقبل
وكالة: وزير الخارجية السعودي يزور إيران السبت المقبل
يزور وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إيران السبت المقبل. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T06:49+0000
2023-06-15T06:49+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيزور العاصمة الإيرانية طهران السبت المقبل، لعقد اجتماع ولقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين"، مشيرة إلى أنه قد يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة بن فرحان إلى طهران.ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الخارجية-الإيرانية-وزير-الخارجية-السعودي-فيصل-بن-فرحان-يزور-طهران-قريبا-1078032974.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وكالة: وزير الخارجية السعودي يزور إيران السبت المقبل
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يزور وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إيران السبت المقبل.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيزور العاصمة الإيرانية طهران السبت المقبل، لعقد اجتماع ولقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين"، مشيرة إلى أنه قد يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة بن فرحان إلى طهران.
ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية
أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي
سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.