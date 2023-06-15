https://sputnikarabic.ae/20230615/يونيتامس-تعبر-عن-صدمتها-إزاء-مقتل-والي-غرب-دارفور-وتتهم-الدعم-السريع-باغتياله-1078151476.html

"يونيتامس" تعبر عن صدمتها إزاء مقتل والي غرب دارفور وتتهم "الدعم السريع" باغتياله

"يونيتامس" تعبر عن صدمتها إزاء مقتل والي غرب دارفور وتتهم "الدعم السريع" باغتياله

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عن صدمتها العميقة حيال مقتل والي غرب دارفور، متهمة مسلحين تابعين لـ "الدعم السريع"، رغم... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T15:12+0000

2023-06-15T15:12+0000

2023-06-15T15:12+0000

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وقالت البعثة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "تشعر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) بالجزع والصدمة العميقة إزاء مقتل والي غرب دارفور في الجنينة، السيد خميس عبد الله أبكر، في الأمس".وأضافت: "تنسب إفادات شهود عيان مقنعة هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع، على الرغم من أن قوات الدعم السريع أبلغت البعثة بنفي تورطها في هذا الفعل".ودعت البعثة الأممية "إلى تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر".وتابعت: "نناشد حكمة الشعب السوداني عدم الانزلاق إلى دوامة خطاب الكراهية والاستقطاب العرقي".واعتبرت "يونيتامس" أن "فقدان خميس عبد الله أبكر، وهو محاور رئيسي في المنطقة وأحد الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، أمر مؤسف للغاية بالنسبة لها".وأعربت البعثة الأممية في السودان عن شجبها الشديد "لاستمرار التصعيد العسكري والقتال في دارفور"، وحثت على "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع، والتصدي للعنف العرقي المتزايد، والسماح بالحصول على المعونة الإنسانية، ومنع المزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق".وشددت على أنه "لن يتم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال هذا الصراع ولا ينبغي أن تمر دون مساءلة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تداولت وسائل إعلام سودانية أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور في السودان، خميس أبكر، مرجحةً أنه قُتل على يد قوات "الدعم السريع" التي اعتقلته.لكن قوات "الدعم السريع" نفت بشدة مسؤوليتها عن الحادث، متهمةً قوات الجيش السوداني بقتله.وقالت في بيان: "إننا إذ ندين هذا التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية في غرب دارفور؛ نوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل، ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع"، على حد تعبيرها.وعززت قوات الدعم السريع اتهامها لقوات الجيش، مشيرةً إلى أنه "قبل بدء الحرب في الخامس عشر من أبريل، عملت أذرع في الاستخبارات العسكرية السودانية على تنفيذ مخطط يؤدي لإشعال الفتنة ونشوب حرب أهلية في دارفور، وذلك بتجنيد عناصر قبلية وتوزيع الأسلحة وغيرها"، على حد زعمها.وطالبت الدعم السريع في بيانها، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي شهدتها الولاية، وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين، وما ترتب على ذلك من موجات نزوح ولجوء وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وكشف المتورطين.وفي وقت سابق، أدان رئيس مجلس السيادة السواني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، "الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، وقامت بقتله في مدينة الجنينة".وأعرب البرهان عن استنكاره لهذا الحادث المؤسف، مشيرًا إلى أنه "يؤكد أن ما تقوم به ميليشيا الدعم السريع المتمردة من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية في مدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها هذه القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل"، حسب موقع "سودان تريبيون".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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