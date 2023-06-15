https://sputnikarabic.ae/20230615/-إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-1078113780.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في أوديسا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T01:16+0000
2023-06-15T01:16+0000
2023-06-15T01:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "زيركالا نيديلي" المحلية في حسابها على "تيليغرام": " انفجارات في أوديسا".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أشارت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-خاركوف-1078113351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
01:16 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 01:36 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في أوديسا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت صحيفة "زيركالا نيديلي" المحلية في حسابها على "تيليغرام": " انفجارات في أوديسا".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أشارت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك
وخاركوف.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.