عربي
بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة واتفاقية للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي
https://sputnikarabic.ae/20230615/-إعلام-بدلا-من-بيعها-خردة-مئات-الدبابات-الإسرائيلية-قد-تصل-إلى-أوكرانيا-عبر-دولة-أوروبية-1078150051.html
إعلام: "بدلا من بيعها خردة"... مئات الدبابات الإسرائيلية قد تصل إلى أوكرانيا عبر دولة أوروبية
إعلام: "بدلا من بيعها خردة"... مئات الدبابات الإسرائيلية قد تصل إلى أوكرانيا عبر دولة أوروبية
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية في طريقها لبيع نحو 200 دبابة من نوع "ميركافا" إلى دولتين أجنبيتين، إحداهما أوروبية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:45+0000
2023-06-15T14:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067581484_0:12:3009:1704_1920x0_80_0_0_6196a0c544f6986c836940e9c51f6991.jpg
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في طريقه لتوقيع صفقة تاريخية تقضي ببيع 200 دبابة قديمة تم صنعها في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي من نوع "ميركافا" إلى دولة أوروبية رغم مرور 40 عاما على تصنيعها.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أوقف استخدام هذه الدبابات، وهي من الدرجة الثانية والثالثة، وبقيت في المستودعات من أجل بيعها "خردة"، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد جددت الطلب على استخدام الدبابات، وبقوة، وهو ما حدا بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى قرب إبرام هذه الصفقة التي وصفت بـ"التاريخية".وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد مرور 40 عاما على دخول هذه الدبابات الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إلا أنه من المتوقع بيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد موافقة وزارة الدفاع الأمريكية، كونها مشارك في تصنيع الدبابة "ميركافا".ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية قد اعتبرت أن هذه الدبابات خارج الخدمة نظرا لقدمها وبقائها في المستودعات أو المخازن لسنوات طويلة، لكن تقدمت دولتان أجنبيتان، إحداهما أوروبية، إلى تل أبيب بطلب شراء هذه الدبابات، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل.وذكرت الصحيفة العبرية أن صفقة الدبابات الموصوفة بـ"التاريخية" ستدر دخلًا كبيرا يقدر بمئات الملايين من الدولارات، رغم أن إسرائيل كانت تعتبر هذه الدبابات "قديمة ولا تصلح للعمل العسكري"، ولكن تل أبيب قررت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بيعها، مضيفةً أن هذه الصفقة ستدخل إلى وزارة الدفاع مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20230608/قائد-عسكري-إسرائيلي-مستعدون-لحرب-متعددة-الجبهات-1077874759.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067581484_1:0:2672:2003_1920x0_80_0_0_364514364896973da56d783ba0ea1bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: "بدلا من بيعها خردة"... مئات الدبابات الإسرائيلية قد تصل إلى أوكرانيا عبر دولة أوروبية

14:45 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYالمدرعة الأمريكية "إم – 113" لدى الجيش الإسرائيلي
المدرعة الأمريكية إم – 113 لدى الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية في طريقها لبيع نحو 200 دبابة من نوع "ميركافا" إلى دولتين أجنبيتين، إحداهما أوروبية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في طريقه لتوقيع صفقة تاريخية تقضي ببيع 200 دبابة قديمة تم صنعها في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي من نوع "ميركافا" إلى دولة أوروبية رغم مرور 40 عاما على تصنيعها.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أوقف استخدام هذه الدبابات، وهي من الدرجة الثانية والثالثة، وبقيت في المستودعات من أجل بيعها "خردة"، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد جددت الطلب على استخدام الدبابات، وبقوة، وهو ما حدا بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى قرب إبرام هذه الصفقة التي وصفت بـ"التاريخية".
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
قائد عسكري إسرائيلي: مستعدون لحرب متعددة الجبهات
8 يونيو, 08:35 GMT
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد مرور 40 عاما على دخول هذه الدبابات الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إلا أنه من المتوقع بيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد موافقة وزارة الدفاع الأمريكية، كونها مشارك في تصنيع الدبابة "ميركافا".
ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية قد اعتبرت أن هذه الدبابات خارج الخدمة نظرا لقدمها وبقائها في المستودعات أو المخازن لسنوات طويلة، لكن تقدمت دولتان أجنبيتان، إحداهما أوروبية، إلى تل أبيب بطلب شراء هذه الدبابات، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وذكرت الصحيفة العبرية أن صفقة الدبابات الموصوفة بـ"التاريخية" ستدر دخلًا كبيرا يقدر بمئات الملايين من الدولارات، رغم أن إسرائيل كانت تعتبر هذه الدبابات "قديمة ولا تصلح للعمل العسكري"، ولكن تل أبيب قررت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بيعها، مضيفةً أن هذه الصفقة ستدخل إلى وزارة الدفاع مباشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала