https://sputnikarabic.ae/20230615/-إعلام-بدلا-من-بيعها-خردة-مئات-الدبابات-الإسرائيلية-قد-تصل-إلى-أوكرانيا-عبر-دولة-أوروبية-1078150051.html
إعلام: "بدلا من بيعها خردة"... مئات الدبابات الإسرائيلية قد تصل إلى أوكرانيا عبر دولة أوروبية
إعلام: "بدلا من بيعها خردة"... مئات الدبابات الإسرائيلية قد تصل إلى أوكرانيا عبر دولة أوروبية
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية في طريقها لبيع نحو 200 دبابة من نوع "ميركافا" إلى دولتين أجنبيتين، إحداهما أوروبية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:45+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في طريقه لتوقيع صفقة تاريخية تقضي ببيع 200 دبابة قديمة تم صنعها في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي من نوع "ميركافا" إلى دولة أوروبية رغم مرور 40 عاما على تصنيعها.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أوقف استخدام هذه الدبابات، وهي من الدرجة الثانية والثالثة، وبقيت في المستودعات من أجل بيعها "خردة"، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد جددت الطلب على استخدام الدبابات، وبقوة، وهو ما حدا بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى قرب إبرام هذه الصفقة التي وصفت بـ"التاريخية".وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد مرور 40 عاما على دخول هذه الدبابات الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إلا أنه من المتوقع بيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد موافقة وزارة الدفاع الأمريكية، كونها مشارك في تصنيع الدبابة "ميركافا".ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية قد اعتبرت أن هذه الدبابات خارج الخدمة نظرا لقدمها وبقائها في المستودعات أو المخازن لسنوات طويلة، لكن تقدمت دولتان أجنبيتان، إحداهما أوروبية، إلى تل أبيب بطلب شراء هذه الدبابات، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل.وذكرت الصحيفة العبرية أن صفقة الدبابات الموصوفة بـ"التاريخية" ستدر دخلًا كبيرا يقدر بمئات الملايين من الدولارات، رغم أن إسرائيل كانت تعتبر هذه الدبابات "قديمة ولا تصلح للعمل العسكري"، ولكن تل أبيب قررت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بيعها، مضيفةً أن هذه الصفقة ستدخل إلى وزارة الدفاع مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20230608/قائد-عسكري-إسرائيلي-مستعدون-لحرب-متعددة-الجبهات-1077874759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: "بدلا من بيعها خردة"... مئات الدبابات الإسرائيلية قد تصل إلى أوكرانيا عبر دولة أوروبية
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أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية في طريقها لبيع نحو 200 دبابة من نوع "ميركافا" إلى دولتين أجنبيتين، إحداهما أوروبية.
وذكرت صحيفة
يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في طريقه لتوقيع صفقة تاريخية تقضي ببيع 200 دبابة قديمة تم صنعها في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي من نوع "ميركافا" إلى دولة أوروبية رغم مرور 40 عاما على تصنيعها.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي
أوقف استخدام هذه الدبابات، وهي من الدرجة الثانية والثالثة، وبقيت في المستودعات من أجل بيعها "خردة"، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد جددت الطلب على استخدام الدبابات، وبقوة، وهو ما حدا بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى قرب إبرام هذه الصفقة التي وصفت بـ"التاريخية".
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد مرور 40 عاما على دخول هذه الدبابات الخدمة في الجيش الإسرائيلي، إلا أنه من المتوقع بيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد موافقة وزارة الدفاع الأمريكية، كونها مشارك في تصنيع الدبابة "ميركافا".
ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية قد اعتبرت أن هذه الدبابات خارج الخدمة نظرا لقدمها وبقائها في المستودعات أو المخازن لسنوات طويلة، لكن تقدمت دولتان أجنبيتان، إحداهما أوروبية، إلى تل أبيب بطلب شراء هذه الدبابات، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وذكرت الصحيفة العبرية أن صفقة الدبابات الموصوفة بـ"التاريخية" ستدر دخلًا كبيرا يقدر بمئات الملايين من الدولارات، رغم أن إسرائيل كانت تعتبر هذه الدبابات "قديمة ولا تصلح للعمل العسكري"، ولكن تل أبيب قررت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية
بيعها، مضيفةً أن هذه الصفقة ستدخل إلى وزارة الدفاع مباشرة.