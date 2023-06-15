https://sputnikarabic.ae/20230615/15-قتيلا-و10-جرحى-بعد-اصطدام-شاحنة-بحافلة-لكبار-السن-في-كندا-1078161027.html

15 قتيلا و10 جرحى بعد اصطدام شاحنة بحافلة لكبار السن وسط كندا

15 قتيلا و10 جرحى بعد اصطدام شاحنة بحافلة لكبار السن وسط كندا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم وإصيب 10 آخرين، يوم الخميس، في اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة تقل كبار السن في مقاطعة مانيتوبا وسط كندا وفقًا للسلطات. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T23:17+0000

2023-06-15T23:17+0000

2023-06-15T23:23+0000

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وأعلنت الشرطة الكندية على تويتر أن الضباط يستجيبون لـ "حادث تسبب في وفاة العديد من الأشخاص" بالقرب من بلدة كاربيري غرب وينيبيغ، وأن الجهات الأمنية الأولى ووحدات الشرطة الملكية الكندية الأخرى كانت في الموقع.وقال روب هيل، ضابط شرطة مانيتوبا، للصحفيين: "ما يمكنني تأكيده الآن هو أن حافلة تقل حوالي 25 شخصًا اصطدمت بشاحنة نصف مقطورة عند تقاطع الطريق السريع الواحد والطريق السريع الخامس"، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص في الحافلة كانوا من كبار السن.وأضاف: "تم تأكيد وفاة 15 شخصًا،" في حين تم نقل 10 آخرين إلى المستشفى بإصابات مختلفة. كما أكدت المستشفيات في المنطقة أنها تستجيب لعدد كبير من الضحايا وأن جميع المرافق في حالة تأهب.وفقًا لتقرير الإذاعة الكندية، وضعت عدة أغطية على الأرض تغطي بعض الضحايا، وقال شهود عيان إنهم رأوا مركبة محترقة في حفرة قرب الطريق السريع.من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر حسابه الرسمي على تويتر: وأضاف: "لا أستطيع تصور الألم الذي تشعرون به، ولكن الكنديين هنا من أجلكم".يُذكر أن حادث اليوم يشبه حادثة وقعت في عام 2018، حيث قتل 15 شخصًا في حادثة في مقاطعة ساسكاتشوان الغربية المجاورة عندما اصطدمت شاحنة بحافلة تقل لاعبي هوكي الجليد الشباب.

https://sputnikarabic.ae/20200719/قتلى-وجرحى-في-حادث-انقلاب-حافلة-سياحية-في-كندا-فيديو-وصور-1046042840.html

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