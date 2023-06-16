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https://sputnikarabic.ae/20230616/أوشاكوف-الرئيسان-الروسي-والإماراتي-يلتقيان-قبيل-الجلسة-العامة-لمنتدى-بطرسبورغ--1078164166.html
أوشاكوف: الرئيسان الروسي والإماراتي يلتقيان قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ
أوشاكوف: الرئيسان الروسي والإماراتي يلتقيان قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، محمد بن زايد آل نهيان، سيصل إلى سانت بطرسبورغ اليوم، وسيلتقي مع... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T06:29+0000
2023-06-16T06:29+0000
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وقال أوشاكوف: "في 16 يونيو/ حزيران، سيصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، إلى سان بطرسبورغ، سيعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، وستتم مناقشة القضايا المتعلقة بعمل المنتدى. وسيناقش القادة القضايا الدولية والإقليمية الحالية والعلاقات الثنائية".وأضاف أوشاكوف:"بما أن الإمارات هي الضيف الرئيسي للمنتدى، فسيكون هناك وفد تمثيلي بمشاركة وزراء وممثلي مجتمع الأعمال".وقال أوشاكوف إن "العلاقات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد آل نهيان جديرة بالثقة. لقد طور القادة علاقة ثقة وبناءة".وأشار إلى أن آخر مرة التقى فيها الرؤساء في سانت بطرسبورغ كانت في خريف عام 2022، وأن لديهم اتصالات شخصية "في كثير من الأحيان".وأكد الكرملين أن "في إطار منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في 16 يونيو".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بيسكوف-روسيا-مهتمة-بالتعاون-التجاري-والاقتصادي-مع-الإمارات--1078163426.html
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العالم, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

أوشاكوف: الرئيسان الروسي والإماراتي يلتقيان قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ

06:29 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، محمد بن زايد آل نهيان، سيصل إلى سانت بطرسبورغ اليوم، وسيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ.
وقال أوشاكوف: "في 16 يونيو/ حزيران، سيصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، إلى سان بطرسبورغ، سيعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، وستتم مناقشة القضايا المتعلقة بعمل المنتدى. وسيناقش القادة القضايا الدولية والإقليمية الحالية والعلاقات الثنائية".
وأضاف أوشاكوف:"بما أن الإمارات هي الضيف الرئيسي للمنتدى، فسيكون هناك وفد تمثيلي بمشاركة وزراء وممثلي مجتمع الأعمال".
وقال أوشاكوف إن "العلاقات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد آل نهيان جديرة بالثقة. لقد طور القادة علاقة ثقة وبناءة".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات
05:36 GMT
وأشار إلى أن آخر مرة التقى فيها الرؤساء في سانت بطرسبورغ كانت في خريف عام 2022، وأن لديهم اتصالات شخصية "في كثير من الأحيان".
وأكد الكرملين أن "في إطار منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في 16 يونيو".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
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