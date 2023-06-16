https://sputnikarabic.ae/20230616/إزاحة-الستار-عن-مجسم-تذكاري-لياسر-عرفات-في-بكين-صور-1078186886.html
إزاحة الستار عن مجسم تذكاري لياسر عرفات في بكين... صور
إزاحة الستار عن مجسم تذكاري لياسر عرفات في بكين... صور
أزاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، الستار عن مجسم تذكاري للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات في حديقة المتحف الصيني في العاصمة بكين. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:02+0000
2023-06-16T14:02+0000
2023-06-16T14:02+0000
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وجاءت إزاحة الستار عن تمثال عرفات في ختام زيارة رسمية أجراها محمود عباس إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت على مدار ثلاثة أيام مضت.واجتمع عباس خلال زيارته للصين مع رئيس البلاد، شي جين بينغ، وبحث معه آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي، لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وتناول لقاء الزعيمين كذلك مسألة "إصدار رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال والأبارتهايد، على أرض فلسطين".في السياق ذاته، قالت وكالة "قدس نت" إن "أبو مازن" أطلع نظيره الصيني، على "الانتهاكات الإسرائيلي المستمرة والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".وناقش الرئيسان كذلك إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتبادلا الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ووضع الرئيس الفلسطيني، خلال زيارته للصين، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب الصيني، وسط العاصمة بكين، والذي يخلد ذكرى من ضحّوا بأرواحهم في سبيل استقلال بلادهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الصين, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الصين, الأخبار
إزاحة الستار عن مجسم تذكاري لياسر عرفات في بكين... صور
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أزاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، الستار عن مجسم تذكاري للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات في حديقة المتحف الصيني في العاصمة بكين.
وجاءت إزاحة الستار عن تمثال عرفات في ختام زيارة رسمية أجراها محمود عباس إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت على مدار ثلاثة أيام مضت.
واجتمع عباس خلال زيارته للصين مع رئيس البلاد، شي جين بينغ
، وبحث معه آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة للجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي، لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتناول لقاء الزعيمين كذلك مسألة "إصدار رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال والأبارتهايد، على أرض فلسطين".
في السياق ذاته، قالت وكالة
"قدس نت" إن "أبو مازن" أطلع نظيره الصيني، على "الانتهاكات الإسرائيلي المستمرة والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".
وناقش الرئيسان كذلك إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتبادلا الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووضع الرئيس الفلسطيني، خلال زيارته للصين، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب الصيني، وسط العاصمة بكين، والذي يخلد ذكرى من ضحّوا بأرواحهم في سبيل استقلال بلادهم.