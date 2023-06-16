https://sputnikarabic.ae/20230616/إعلام-ماكرون-سيطلب-من-ولي-العهد-السعودي-المساعدة-في-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1078175756.html
إعلام: ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية
إعلام: ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:12+0000
2023-06-16T11:12+0000
2023-06-16T11:12+0000
السعودية
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ونقل موقع "العربية"، عن مصدر رئاسي فرنسي، قوله إن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي الجمعة قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق".وأضاف أن فرنسا تنتظر من السعودية أن تلعب دوراً مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا.كما أكد المصدر أن فرنسا ستدعم رسميا ترشح السعودية لاستضافة إكسبو 2030.وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، يوم الأربعاء، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر إلى الجمهورية الفرنسية زيارة رسمية.تأتي هذه الزيارة، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وخلال الزيارة، سيلتقي ولي العهد برئيس الجمهورية الفرنسية، حيث ستتمحور المباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما سيترأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران 2023.ومن المقرر أيضًا أن يشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 والذي سيقام في باريس في 19 يونيو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230613/ولي-العهد-السعودي-يتوجه-إلى-فرنسا-في-زيارة-رسمية-1078075171.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
ونقل
موقع "العربية"، عن مصدر رئاسي فرنسي، قوله إن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي الجمعة قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق".
وأوضح أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية".
وأضاف أن فرنسا
تنتظر من السعودية أن تلعب دوراً مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا.
كما أكد المصدر أن فرنسا ستدعم رسميا ترشح السعودية لاستضافة إكسبو 2030.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، يوم الأربعاء، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر إلى الجمهورية الفرنسية زيارة رسمية.
تأتي هذه الزيارة، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية
.
وخلال الزيارة، سيلتقي ولي العهد برئيس الجمهورية الفرنسية، حيث ستتمحور المباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سيترأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو/حزيران 2023.
ومن المقرر أيضًا أن يشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
والذي سيقام في باريس في 19 يونيو 2023.