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اشتعال النيران في سفينة أجنبية قبالة سواحل مدينة ناخودكا الروسية
اشتعال النيران في سفينة أجنبية قبالة سواحل مدينة ناخودكا الروسية
اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، في سفينة ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل ناخودكا في منطقة بريموري في الأقصى الشرقي من روسيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T03:59+0000
2023-06-16T04:05+0000
روسيا
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ووفقًا لمصدر مطلع على الوضع، لوكالة "سبوتنيك": "اندلعت النيران في سفينة Beks Force التي ترفع علم جزر مارشال قبالة ميناء ناخودكا في مسافة 25 ميلاً، وأصيب شخصان"، مضيفا أن السفن المارة بدأت في التوجه إلى منطقة الحادث.وأضاف المصدر: "على ما يبدو، رفض الطاقم الإجلاء. ولكن طائراتنا في حالة استعداد. لكي لا تتعرض السفينة للغرق". من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن شخصين من الطاقم الذين أصيبوا تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.ووفقًا لوزارة الطوارئ في بريموري، بدأ الحريق على السفينة على بُعد 85 كيلومترًا جنوب ناخودكا أثناء سفرها من الصين إلى ميناء فيستوتشني. وعلى متن السفينة 24 فردًا من الطاقم، وأصيب شخصان تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.
https://sputnikarabic.ae/20230330/مقتل-31-شخصا-على-الأقل-إثر-حريق-في-سفينة-ركاب-جنوبي-الفلبين-1075316160.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم, أخبار العالم الآن

اشتعال النيران في سفينة أجنبية قبالة سواحل مدينة ناخودكا الروسية

03:59 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 04:05 GMT 16.06.2023)
© AFP 2023 / Ivan Damanikرجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020.
رجال إطفاء يحاولون إطفاء حريق على سفينة ناقلة راسية في بالاوان، إندونيسيا 11 مايو/ أيار 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / Ivan Damanik
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حصري
اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، في سفينة ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل ناخودكا في منطقة بريموري في الأقصى الشرقي من روسيا.
ووفقًا لمصدر مطلع على الوضع، لوكالة "سبوتنيك": "اندلعت النيران في سفينة Beks Force التي ترفع علم جزر مارشال قبالة ميناء ناخودكا في مسافة 25 ميلاً، وأصيب شخصان"، مضيفا أن السفن المارة بدأت في التوجه إلى منطقة الحادث.
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وأضاف المصدر: "على ما يبدو، رفض الطاقم الإجلاء. ولكن طائراتنا في حالة استعداد. لكي لا تتعرض السفينة للغرق".
من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن شخصين من الطاقم الذين أصيبوا تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.
ووفقًا لوزارة الطوارئ في بريموري، بدأ الحريق على السفينة على بُعد 85 كيلومترًا جنوب ناخودكا أثناء سفرها من الصين إلى ميناء فيستوتشني. وعلى متن السفينة 24 فردًا من الطاقم، وأصيب شخصان تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.
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