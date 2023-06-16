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https://sputnikarabic.ae/20230616/اصطفاف-5-كواكب-في-سماء-الأرض-حدث-نادر-يمكن-مشاهدته-بالعين-1078171275.html
اصطفاف 5 كواكب في سماء الأرض... حدث نادر يمكن مشاهدته بالعين
اصطفاف 5 كواكب في سماء الأرض... حدث نادر يمكن مشاهدته بالعين
تتجه أنظار عشاق الفلك لرصد حدث فريد من نوعه يشهد اصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي، قبل شروق الشمس، غدا السبت. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T10:02+0000
2023-06-16T10:02+0000
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وذكر موقع "نيو ساينتيست"، أنه من المنتظر أن تظهر كواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معا، إذا سمح الطقس بذلك.وأضاف الموقع أنه يجب البحث عن مكان به القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق، للحصول على أفضل مشاهدة لهذا الحدث الفلكي النادر.وأشار إلى أن كوكب عطارد سيكون آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة.ولفت الموقع إلى أنه في ذلك الوقت، سيتمكن الإنسان من رؤية الكواكب الخمسة الممتدة عبر السماء، من عطارد لأسفل في الأفق إلى زحل أعلى في السماء، حتى تشرق الشمس.وأوضح أن كوكبا المشتري وزحل ساطعين جدًا وأسهل رؤية، بينما على الأرجح يجب الاستعانة بتلسكوب لرؤية نبتون وأورانوس.وأفاد الموقع بأن محاذاة الكواكب تتم عندما تظهر كواكب متعددة في سماء الأرض على الجانب نفسه من الشمس في الوقت نفسه.يشار إلى أن كواكب نظامنا الشمسي لا تصطف بشكل فعلي، ولكنها، بخلاف ذلك، ظاهرة بصرية تتيح رؤية الكواكب قريبة بعضها من بعض في جزء صغير من السماء.
https://sputnikarabic.ae/20230603/علماء-يرجحون-وجود-مئات-الملايين-من-الكواكب-الصالحة-للحياة-في-درب-التبانة-1077710163.html
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

اصطفاف 5 كواكب في سماء الأرض... حدث نادر يمكن مشاهدته بالعين

10:02 GMT 16.06.2023
© © Illustration: RIA Novosti, Depositphotos/Shad.off, NASAعرض كوكب الأرض محاط بحلقات مثل زحل
عرض كوكب الأرض محاط بحلقات مثل زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© © Illustration: RIA Novosti, Depositphotos/Shad.off, NASA
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تتجه أنظار عشاق الفلك لرصد حدث فريد من نوعه يشهد اصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي، قبل شروق الشمس، غدا السبت.
وذكر موقع "نيو ساينتيست"، أنه من المنتظر أن تظهر كواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معا، إذا سمح الطقس بذلك.
وأضاف الموقع أنه يجب البحث عن مكان به القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق، للحصول على أفضل مشاهدة لهذا الحدث الفلكي النادر.
وأشار إلى أن كوكب عطارد سيكون آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة.
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ولفت الموقع إلى أنه في ذلك الوقت، سيتمكن الإنسان من رؤية الكواكب الخمسة الممتدة عبر السماء، من عطارد لأسفل في الأفق إلى زحل أعلى في السماء، حتى تشرق الشمس.
وأوضح أن كوكبا المشتري وزحل ساطعين جدًا وأسهل رؤية، بينما على الأرجح يجب الاستعانة بتلسكوب لرؤية نبتون وأورانوس.
وأفاد الموقع بأن محاذاة الكواكب تتم عندما تظهر كواكب متعددة في سماء الأرض على الجانب نفسه من الشمس في الوقت نفسه.
يشار إلى أن كواكب نظامنا الشمسي لا تصطف بشكل فعلي، ولكنها، بخلاف ذلك، ظاهرة بصرية تتيح رؤية الكواكب قريبة بعضها من بعض في جزء صغير من السماء.
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