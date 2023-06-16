https://sputnikarabic.ae/20230616/الإمارات-تعقد-مناقشة-في-مجلس-الأمن-تؤكد-علاقة-التغير-المناخي-بالسلام-العالمي-1078184850.html
الإمارات تعقد مناقشة في مجلس الأمن تؤكد علاقة التغير المناخي بالسلام العالمي
الإمارات تعقد مناقشة في مجلس الأمن تؤكد علاقة التغير المناخي بالسلام العالمي
دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:07+0000
2023-06-16T13:07+0000
2023-06-16T13:07+0000
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جاء ذلك خلال مناقشة مفتوحة نظمتها الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث عقدت المناقشة كحدث رئيسي لدولة الإمارات، أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو/ حزيران تحت بند "المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين".تضمنت المناقشة إحاطات قيمة من جانب كل من جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، وخوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، وسلمى قدري، المتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.وأكدت المهيري في بيان الإمارات أن تغير المناخ بوصفه عاملا يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضيا، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم، كما استعرضت المناقشة آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان، حسبما ذكرت وكالة "وام".وطالبت الوزيرة الإماراتية مجلس الأمن إلى ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ.في السياق ذاته، أعلنت الإمارات عن نيتها تخصيص يوم "للإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، الذي ستستضيفه كرئيس للمؤتمر.وأشارت الإمارات إلى أن هذا اليوم سيكون أول حدث من نوعه في مؤتمر الأطراف، وسيسلط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، وسيقترح حلولا عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.
https://sputnikarabic.ae/20221107/رئيس-الإمارات-يعلن-استضافة-بلاده-أعمال-مؤتمر-المناخ-كوب-28-في-2023-1069904128.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/الدول-الخليجية-تنسق-جهودها-لمكافحة-التغيرات-المناخية-قبل-كوب-28-1078073314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
الإمارات تعقد مناقشة في مجلس الأمن تؤكد علاقة التغير المناخي بالسلام العالمي
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دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال مناقشة مفتوحة نظمتها الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث عقدت المناقشة كحدث رئيسي لدولة الإمارات، أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو/ حزيران تحت بند "المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين".
تضمنت المناقشة إحاطات قيمة من جانب كل من جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، وخوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الحكماء، وسلمى قدري، المتخصصة في شؤون المناخ والسلام والأمن في الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
وأكدت المهيري في بيان الإمارات أن تغير المناخ بوصفه عاملا يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضيا، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم، كما استعرضت المناقشة آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان، حسبما ذكرت وكالة
"وام".
وطالبت الوزيرة الإماراتية مجلس الأمن إلى ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ.
في السياق ذاته، أعلنت الإمارات عن نيتها تخصيص يوم "للإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر الأطراف "كوب 28
"، الذي ستستضيفه كرئيس للمؤتمر.
وأشارت الإمارات إلى أن هذا اليوم سيكون أول حدث من نوعه في مؤتمر الأطراف، وسيسلط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، وسيقترح حلولا عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.