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البنك الدولي يعلن ضخ نصف مليار دولار سنويا في تونس حتى عام 2027
البنك الدولي يعلن ضخ نصف مليار دولار سنويا في تونس حتى عام 2027
أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T06:33+0000
2023-06-16T06:33+0000
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وقال البنك الدولي في بيان، مساء الخميس، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.وأضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.وأوضح البنك الدولي أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد في الفترة بين عامي 2023 و2027.وتهدف الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان البنك.وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور، مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق.وتخشى أوروبا بشدة من احتمال أن تتعرض تونس لأزمة مالية شاملة قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​بحثا عن حياة أفضل.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الاتحاد-الأوروبي-مستعدون-لمنح-تونس-حزمة-مساعدات-بنحو-مليار-دولار-1077998953.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

البنك الدولي يعلن ضخ نصف مليار دولار سنويا في تونس حتى عام 2027

06:33 GMT 16.06.2023
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© flickr.com / Cernavoda
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أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
وقال البنك الدولي في بيان، مساء الخميس، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.
وأضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.
وأوضح البنك الدولي أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد في الفترة بين عامي 2023 و2027.
وتهدف الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان البنك.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمنح تونس حزمة مساعدات بنحو مليار دولار
11 يونيو, 12:45 GMT
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور، مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق.
وتخشى أوروبا بشدة من احتمال أن تتعرض تونس لأزمة مالية شاملة قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​بحثا عن حياة أفضل.
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