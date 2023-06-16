https://sputnikarabic.ae/20230616/التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-في-الظلامفيديو-1078178591.html
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام...فيديو
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام...فيديو
اكتشف طاقم مروحية من طراز "كا-52" الملقبة بـ"التمساح" الروسية، في إحدى عملياته الخاصة مركبة مدرعة أوكرانية ليلاً، على اتجاه جنوب دونيتسك. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:04+0000
2023-06-16T12:04+0000
2023-06-16T12:04+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067405033_0:4:2500:1410_1920x0_80_0_0_bb6786c47ee494613ef6335f0a4fd6b0.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتدمير المركبة المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ليلاً على يد طاقم المروحية "كا-52" على اتجاه جنوب دونيتسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067405033_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_59495fdc0a635502da5f7316c3e710df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام...فيديو
تابعنا عبر
اكتشف طاقم مروحية من طراز "كا-52" الملقبة بـ"التمساح" الروسية، في إحدى عملياته الخاصة مركبة مدرعة أوكرانية ليلاً، على اتجاه جنوب دونيتسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتدمير المركبة المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ليلاً على يد طاقم المروحية "كا-52" على اتجاه جنوب دونيتسك.