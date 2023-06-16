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https://sputnikarabic.ae/20230616/التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-في-الظلامفيديو-1078178591.html
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام...فيديو
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام...فيديو
اكتشف طاقم مروحية من طراز "كا-52" الملقبة بـ"التمساح" الروسية، في إحدى عملياته الخاصة مركبة مدرعة أوكرانية ليلاً، على اتجاه جنوب دونيتسك. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:04+0000
2023-06-16T12:04+0000
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتدمير المركبة المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ليلاً على يد طاقم المروحية "كا-52" على اتجاه جنوب دونيتسك.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية في الظلام...فيديو

12:04 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز "كا-52" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
مروحية هجومية من طراز كا-52 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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اكتشف طاقم مروحية من طراز "كا-52" الملقبة بـ"التمساح" الروسية، في إحدى عملياته الخاصة مركبة مدرعة أوكرانية ليلاً، على اتجاه جنوب دونيتسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتدمير المركبة المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ليلاً على يد طاقم المروحية "كا-52" على اتجاه جنوب دونيتسك.
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