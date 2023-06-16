https://sputnikarabic.ae/20230616/الحرس-الثوري-الإيراني-يقتل-مسلحين-خلال-اشتباكات-جنوب-شرقي-البلاد-فيديو-1078182880.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:39+0000
2023-06-16T12:39+0000
2023-06-16T12:53+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ac6119427d53f6ce5bf4b11fc2e9d548.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الماضي، "القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "تمت ملاحقة الخلية والقضاء عليها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له".وأوضحت الوكالة الرسمية أنه "في هذه العملية المباغتة، قتل إرهابيان واعتقل آخر، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات".وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210281_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_88c5e017412afc9efef3284cd3a56d86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو
12:39 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".
وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الماضي، "القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "تمت ملاحقة الخلية والقضاء عليها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له".
وأوضحت الوكالة الرسمية أنه "في هذه العملية المباغتة، قتل إرهابيان واعتقل آخر، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات".
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري
وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.