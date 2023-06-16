عربي
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230616/الحرس-الثوري-الإيراني-يقتل-مسلحين-خلال-اشتباكات-جنوب-شرقي-البلاد-فيديو-1078182880.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:39+0000
2023-06-16T12:53+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ac6119427d53f6ce5bf4b11fc2e9d548.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الماضي، "القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "تمت ملاحقة الخلية والقضاء عليها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له".وأوضحت الوكالة الرسمية أنه "في هذه العملية المباغتة، قتل إرهابيان واعتقل آخر، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات".وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210281_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_88c5e017412afc9efef3284cd3a56d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تحييد مسلحين خلال مواجهات مسلحة... فيديو

12:39 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 16.06.2023)
© AFP 2023 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".
وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الماضي، "القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، "تمت ملاحقة الخلية والقضاء عليها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له".
وأوضحت الوكالة الرسمية أنه "في هذه العملية المباغتة، قتل إرهابيان واعتقل آخر، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات".
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل12:02 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала