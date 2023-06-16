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الخارجية الأمريكية: الجيش السوداني فشل في حماية المدنيين
الخارجية الأمريكية: الجيش السوداني فشل في حماية المدنيين
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والعنف في منطقة غرب دارفور بالسودان، معتبرة الجيش السوداني "فشل في حماية المدنيين". 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T03:45+0000
2023-06-16T03:45+0000
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وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها "في دارفور، فشلت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين ويشتبه في تأجيجها الصراع من خلال تشجيع تحريض القبائل. وتسبب الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة بواسطة الطائرات العسكرية أو الطائرات بدون طيار في عرقلة الجهود الإنسانية".وأضاف البيان "بينما يعود التصعيد الدموي الحاصل في دارفور بشكل رئيسي إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتعاونة، إلا أن الجانبين مسؤولان عن ارتكاب انتهاكات".كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات عنف واسعة النطاق تشمل العنف الجنسي والقتل القائم على العرق، بما في ذلك تقارير عن انتشار العنف الجنسي والقتل في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة.وحث البيان كلا الجانبين على وقف القتال في المنطقة والسيطرة على قواتهم ومحاسبة المسؤولين عن العنف أو الانتهاكات، وتمكين تقديم المساعدة الإنسانية الملحة التي يحتاجها السكان هناك.كما أدانت الولايات المتحدة بشدة اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر، في 14 يونيو بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب جرائم إبادة. وأعربت أيضًا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمقتل شقيق سلطان المساليت (زعيم القبيلة) و 16 آخرين في الجنينة، الثلاثاء".وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230614/أنباء-عن-مقتل-والي-غرب-دارفور-بالسودان-بعد-احتجازه-لدى-قوات-الدعم-السريع-1078112369.html
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الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: الجيش السوداني فشل في حماية المدنيين

03:45 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والعنف في منطقة غرب دارفور بالسودان، معتبرة الجيش السوداني "فشل في حماية المدنيين".
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها "في دارفور، فشلت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين ويشتبه في تأجيجها الصراع من خلال تشجيع تحريض القبائل. وتسبب الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة بواسطة الطائرات العسكرية أو الطائرات بدون طيار في عرقلة الجهود الإنسانية".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
أنباء عن مقتل والي غرب دارفور في السودان بعد احتجازه لدى قوات "الدعم السريع"
14 يونيو, 21:24 GMT
وأضاف البيان "بينما يعود التصعيد الدموي الحاصل في دارفور بشكل رئيسي إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتعاونة، إلا أن الجانبين مسؤولان عن ارتكاب انتهاكات".
كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات عنف واسعة النطاق تشمل العنف الجنسي والقتل القائم على العرق، بما في ذلك تقارير عن انتشار العنف الجنسي والقتل في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة.
وحث البيان كلا الجانبين على وقف القتال في المنطقة والسيطرة على قواتهم ومحاسبة المسؤولين عن العنف أو الانتهاكات، وتمكين تقديم المساعدة الإنسانية الملحة التي يحتاجها السكان هناك.
كما أدانت الولايات المتحدة بشدة اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر، في 14 يونيو بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب جرائم إبادة. وأعربت أيضًا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمقتل شقيق سلطان المساليت (زعيم القبيلة) و 16 آخرين في الجنينة، الثلاثاء".
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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