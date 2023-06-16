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https://sputnikarabic.ae/20230616/الرئيس-الصيني-لبيل-غيتس-الصين-وضعت-آمالها-دائما-في-الشعب-الأمريكي-فيديو-1078165837.html
الرئيس الصيني لبيل غيتس: الصين وضعت آمالها دائما في الشعب الأمريكي... فيديو
الرئيس الصيني لبيل غيتس: الصين وضعت آمالها دائما في الشعب الأمريكي... فيديو
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في بكين، مع بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، في أول زيارة له إلى الصين منذ 2019. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:49+0000
2023-06-16T07:49+0000
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ووفق ما نقلته قناة "CCTV" الحكومية، قال شي جين بينغ لغيتس إن أساس العلاقات بين الصين وأمريكا هي "في الشعب".وتابع الرئيس الصيني: "سعيد جدا برؤيتك. لم نلتق منذ أكثر من 3 سنوات. أنت شخص مساهم في قضية تنمية الصين وفعلت الكثير من الأشياء".وأعرب شي جين بينغ عن امتنانه لغيتس على كفاحه الطويل الأمد ضد الفقر على مستوى العالم وعمله في مجال الأعمال الخيرية.وأردف: "في وضع العالم الراهن، يمكننا القيام بكل أنواع الأنشطة التي تعود بالفائدة على بلدينا وشعبينا والإنسانية جمعاء. دعونا جميعًا نساعد في هذا الصدد".ويُعد بيل غيتس أول رجل أعمال أجنبي يلتقي بالرئيس الصيني في السنوات الأخيرة.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس الصيني لبيل غيتس: الصين وضعت آمالها دائما في الشعب الأمريكي... فيديو

07:49 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy /
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التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في بكين، مع بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، في أول زيارة له إلى الصين منذ 2019.
ووفق ما نقلته قناة "CCTV" الحكومية، قال شي جين بينغ لغيتس إن أساس العلاقات بين الصين وأمريكا هي "في الشعب".

وأضاف: "الصين وضعت آمالها دائما في الشعب الأمريكي".

وتابع الرئيس الصيني: "سعيد جدا برؤيتك. لم نلتق منذ أكثر من 3 سنوات. أنت شخص مساهم في قضية تنمية الصين وفعلت الكثير من الأشياء".

ووصف غيتس بأنه أول "صديق أمريكي" يراه هذا العام ووصف رجل الأعمال بأنه "صديق قديم" للصين.

وأعرب شي جين بينغ عن امتنانه لغيتس على كفاحه الطويل الأمد ضد الفقر على مستوى العالم وعمله في مجال الأعمال الخيرية.
وأردف: "في وضع العالم الراهن، يمكننا القيام بكل أنواع الأنشطة التي تعود بالفائدة على بلدينا وشعبينا والإنسانية جمعاء. دعونا جميعًا نساعد في هذا الصدد".
ويُعد بيل غيتس أول رجل أعمال أجنبي يلتقي بالرئيس الصيني في السنوات الأخيرة.
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