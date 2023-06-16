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https://sputnikarabic.ae/20230616/الصين-سنحرص-على-حماية-مصالحنا-بحزم-خلال-زيارة-بلينكن-1078194586.html
الصين: سنحرص على حماية مصالحنا بحزم خلال زيارة بلينكن
الصين: سنحرص على حماية مصالحنا بحزم خلال زيارة بلينكن
أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستحرص على حماية مصالحها بحزم، خلال زيارة وزير الخارجية ‏الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين الأسبوع المقبل.‏ 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T16:45+0000
2023-06-16T16:45+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول توقعات بكين بشأن زيارة بلينكن إلى الصين: "يمكنني القول إنه خلال الزيارة سيتبادل الجانبان الصيني والأمريكي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية المهمة ذات الاهتمام المشترك".وأردف: "وستوضح الصين موقفها من العلاقات الثنائية، وكذلك مخاوفنا، وسنحمي مصالحنا بحزم".وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيزور الصين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ويتوقع خبراء صينيون أن يعيد بلينكن، بصفته أعلى مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين/ منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، إطلاق المرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين من خلال الزيارة، والعمل معا لإدارة الخلافات.يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري أنتوني بلينكن، زيارته إلى الصين في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن أعلنت أمريكا تأجيلها بعد واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية، بمزاعم التجسس.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين: سنحرص على حماية مصالحنا بحزم خلال زيارة بلينكن

16:45 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستحرص على حماية مصالحها بحزم، خلال زيارة وزير الخارجية ‏الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين الأسبوع المقبل.‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول توقعات بكين بشأن زيارة بلينكن إلى الصين: "يمكنني القول إنه خلال الزيارة سيتبادل الجانبان الصيني والأمريكي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية المهمة ذات الاهتمام المشترك".
وأردف: "وستوضح الصين موقفها من العلاقات الثنائية، وكذلك مخاوفنا، وسنحمي مصالحنا بحزم".
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وكانت وزارة الخارجية الصينية، أكدت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيزور الصين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
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ويتوقع خبراء صينيون أن يعيد بلينكن، بصفته أعلى مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين/ منذ تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، إطلاق المرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين من خلال الزيارة، والعمل معا لإدارة الخلافات.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجري أنتوني بلينكن، زيارته إلى الصين في شهر فبراير/ شباط الماضي، ولكن أعلنت أمريكا تأجيلها بعد واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية، بمزاعم التجسس.
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