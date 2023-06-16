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https://sputnikarabic.ae/20230616/العثور-على-66-قذيفة-في-مزرعة-مواطن-ليبي-جنوبي-طرابلس-1078188186.html
العثور على 66 قذيفة في مزرعة مواطن ليبي جنوبي طرابلس
العثور على 66 قذيفة في مزرعة مواطن ليبي جنوبي طرابلس
عثرت السلطات الليبية على 66 قذيفة هاون في مزرعة أحد المواطنين جنوبي العاصمة طرابلس. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:16+0000
2023-06-16T14:16+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، العثور على القذائف في مزرعة بمنطقة غوط بوساق في الجفارة، وفق صحيفة "الوسط" الليبية.جاء ذلك بعدما تلقت غرفة تفكيك المتفجرات التابعة لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوجود قذيفة في مزرعته.ولدى انتقال فريق تفكيك المتفجرات إلى المكان، وإجراء مسح شامل للمزرعة، عثر على 64 قذيفة هاون عيار 61 ملم، وقذيفتين هاون عيار 120ملم، وعدد من الطلقات متعددة الأعيرة، وجرى نقلهما إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين التخلص منها بطريقة آمنة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت الأمم المتحدة، أن 15 مليون متر مربع في ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة، حصدت أرواح 19 شخصا خلال 2022 من بينهم 14 طفلا.يشار إلى أن الألغام في ليبيا تتركز في العاصمة طرابلس، التي شهدت معارك طاحنة في إطار الصراع على السلطة بين عامي 2019 و2020.وفقًا للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، تم الإبلاغ عن 162 حادثًا تسببت به الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا في الفترة من مايو/ أيار 2020 إلى مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى وقوع ما مجموعه 329 إصابة (132 قتيلًا و197 جريحًا)، معظمهم من المدنيين (76 في المئة).
https://sputnikarabic.ae/20230404/الأمم-المتحدة-15-مليون-متر-مربع-ملوثة-بالألغام-في-ليبيا-1075507528.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

العثور على 66 قذيفة في مزرعة مواطن ليبي جنوبي طرابلس

14:16 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Andrei Stenin
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عثرت السلطات الليبية على 66 قذيفة هاون في مزرعة أحد المواطنين جنوبي العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، العثور على القذائف في مزرعة بمنطقة غوط بوساق في الجفارة، وفق صحيفة "الوسط" الليبية.
جاء ذلك بعدما تلقت غرفة تفكيك المتفجرات التابعة لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوجود قذيفة في مزرعته.
ولدى انتقال فريق تفكيك المتفجرات إلى المكان، وإجراء مسح شامل للمزرعة، عثر على 64 قذيفة هاون عيار 61 ملم، وقذيفتين هاون عيار 120ملم، وعدد من الطلقات متعددة الأعيرة، وجرى نقلهما إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين التخلص منها بطريقة آمنة.
الأوضاع في طرابلس بعد اشتباكات بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الأمم المتحدة: 15 مليون متر مربع ملوثة بالألغام في ليبيا
4 أبريل, 12:05 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت الأمم المتحدة، أن 15 مليون متر مربع في ليبيا لا تزال ملوثة بذخائر متفجرة، حصدت أرواح 19 شخصا خلال 2022 من بينهم 14 طفلا.
يشار إلى أن الألغام في ليبيا تتركز في العاصمة طرابلس، التي شهدت معارك طاحنة في إطار الصراع على السلطة بين عامي 2019 و2020.
وفقًا للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، تم الإبلاغ عن 162 حادثًا تسببت به الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا في الفترة من مايو/ أيار 2020 إلى مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى وقوع ما مجموعه 329 إصابة (132 قتيلًا و197 جريحًا)، معظمهم من المدنيين (76 في المئة).
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