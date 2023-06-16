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https://sputnikarabic.ae/20230616/العراق-يعلن-انتهاء-الموسم-التسويقي-لمحصول-القمح-في-محافظات-الوسط-والجنوب-1078167368.html
العراق يعلن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول القمح في محافظات الوسط والجنوب
العراق يعلن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول القمح في محافظات الوسط والجنوب
صرح مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الجمعة، بأن الموسم التسويقي الخاص بمحصول الحنطة في محافظات الوسط والجنوب... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T08:58+0000
2023-06-16T08:58+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الكرعاوي، قوله إن انتهاء الموسم التسويقي للقمح جاء بعد استلام كامل الكميات المنتجة من الفلاحين والمزارعين بنجاح تام، وإعلان غلق أبواب المراكز التسويقية من البصرة وحتى بغداد باستثناء سايلوات خان بني سعد وخان ضاري.وأضاف الكرعاوي أن "موسم الخير والنجاح شهد اهتماما خاصا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وجه بدفع المبالغ المالية وتوزيعها لمسوقي الحنطة أولاً بأول، وأن الشركة اعتمدت على مواصفات الحنطة لتكون درجة واحدة".وأشار الكرعاوي إلى أن معدل التسويق في محافظات الوسط والجنوب شهد تفوقا كبيرا لمحافظة واسط التي حلت في مقدمة المحافظات التي انتهى فيها الموسم التسويقي، فيما حلت محافظة البصرة في المرتبة الأخيرة في موسم الخير والنجاح، وأن محافظتي المثنى وكربلاء المقدسة كانتا مفاجأة موسم الخير والنجاح في معدل الإنتاج والتسويق والاستلام.واستكملت مواقع تجارة الحبوب في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، إلى جانب محافظات إقليم كردستان، استلام الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بوتيرة عالية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/تونس-حريق-يلتهم-14-هكتارا-من-القمح-1077927121.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يعلن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول القمح في محافظات الوسط والجنوب

08:58 GMT 16.06.2023
© Photo / Bashir Sobih / حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق
حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Photo / Bashir Sobih /
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صرح مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الجمعة، بأن الموسم التسويقي الخاص بمحصول الحنطة في محافظات الوسط والجنوب انتهى بنجاح.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الكرعاوي، قوله إن انتهاء الموسم التسويقي للقمح جاء بعد استلام كامل الكميات المنتجة من الفلاحين والمزارعين بنجاح تام، وإعلان غلق أبواب المراكز التسويقية من البصرة وحتى بغداد باستثناء سايلوات خان بني سعد وخان ضاري.
وأضاف الكرعاوي أن "موسم الخير والنجاح شهد اهتماما خاصا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وجه بدفع المبالغ المالية وتوزيعها لمسوقي الحنطة أولاً بأول، وأن الشركة اعتمدت على مواصفات الحنطة لتكون درجة واحدة".
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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وأشار الكرعاوي إلى أن معدل التسويق في محافظات الوسط والجنوب شهد تفوقا كبيرا لمحافظة واسط التي حلت في مقدمة المحافظات التي انتهى فيها الموسم التسويقي، فيما حلت محافظة البصرة في المرتبة الأخيرة في موسم الخير والنجاح، وأن محافظتي المثنى وكربلاء المقدسة كانتا مفاجأة موسم الخير والنجاح في معدل الإنتاج والتسويق والاستلام.
واستكملت مواقع تجارة الحبوب في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، إلى جانب محافظات إقليم كردستان، استلام الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بوتيرة عالية.
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