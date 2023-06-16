عربي
وزير اقتصاد المعرفة الجزائري: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين
https://sputnikarabic.ae/20230616/القادة-الأفارقة-يحثون-زيلينسكي-على-إنهاء-الصراع-في-أقرب-وقت-ممكن-1078197603.html
القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكراني بضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T18:31+0000
2023-06-16T18:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_1e83aa28f23a725135321d2d92c860b5.jpg
وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "هناك حاجة لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، لأن أي صراع يجب أن ينتهي، ومن الأفضل إنهاء الصراع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي أوصلناها".ووصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، لبحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بولندا-تحتجز-طائرة-رئيس-جنوب-أفريقيا--1078181704.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9fba9e76423c9d33a76fe887c920cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن

18:31 GMT 16.06.2023
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Sumaya Hisham
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكراني بضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.
وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "هناك حاجة لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، لأن أي صراع يجب أن ينتهي، ومن الأفضل إنهاء الصراع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي أوصلناها".
ووصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، لبحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
بولندا تكشف سبب احتجاز طائرة الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا
12:27 GMT
وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:44 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث12:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала