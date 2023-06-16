https://sputnikarabic.ae/20230616/القادة-الأفارقة-يحثون-زيلينسكي-على-إنهاء-الصراع-في-أقرب-وقت-ممكن-1078197603.html
القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكراني بضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T18:31+0000
2023-06-16T18:31+0000
2023-06-16T18:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "هناك حاجة لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، لأن أي صراع يجب أن ينتهي، ومن الأفضل إنهاء الصراع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي أوصلناها".ووصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، لبحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بولندا-تحتجز-طائرة-رئيس-جنوب-أفريقيا--1078181704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القادة الأفارقة يحثون زيلينسكي على إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن
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أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكراني بضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.
وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "هناك حاجة لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، لأن أي صراع يجب أن ينتهي، ومن الأفضل إنهاء الصراع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي أوصلناها".
ووصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، لبحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت
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