https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-على-دونيتسك-1078162743.html
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح يوم الجمعة، 11 قذيفة عيار 155 ملم "الناتو" على مناطق دونيتسك، وفقًا للممثلية الدنيسية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T04:21+0000
2023-06-16T04:21+0000
2023-06-16T04:21+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسبما جاء في بيان الممثلية في قناة التيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 06:35 - قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): حيث تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم... وفي الساعة 06:40 - قرية كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".وتقع منطقة كيروفسكي في الجنوب الغربي من دونيتسك، وتقع منطقة كويبيشيفسكي في الغرب من المدينة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-220-مقذوفا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1078113651.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على دونيتسك
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أطلقت القوات الأوكرانية، صباح يوم الجمعة، 11 قذيفة عيار 155 ملم "الناتو" على مناطق دونيتسك، وفقًا للممثلية الدنيسية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المتعلقة بأوكرانيا.
وحسبما جاء في بيان الممثلية في قناة التيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 06:35 - قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): حيث تم إطلاق ست قذائف عيار 155 ملم... وفي الساعة 06:40 - قرية كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".
وتقع منطقة كيروفسكي في الجنوب الغربي من دونيتسك، وتقع منطقة كويبيشيفسكي في الغرب من المدينة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.