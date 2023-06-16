https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تحول-منطقة-تجمع-لدبابات-أوكرانية-إلى-جحيم-فيديو-1078174396.html
القوات الروسية تحول منطقة تجمع لدبابات أوكرانية إلى "جحيم"... فيديو
القوات الروسية تحول منطقة تجمع لدبابات أوكرانية إلى "جحيم"... فيديو
حولت ضربات نفذتها القوات الروسية لمنطقة صغيرة تجمعت فيها دبابات أوكرانية إلى ما يشبه "الجحيم"، بسبب سلسلة الضربات المتتالية التي استهدفت منطقة التجمع، والتي... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:07+0000
2023-06-16T11:07+0000
2023-06-16T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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شنت القوات الروسية ضربة بمسيّرات "لانسيت" كاميكازي على دبابات أوكرانية في قرية ستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأصابت الطائرات دون طيار دبابة "تي 64" وعدة دبابات فرنسية الصنع "أمكس-10 آرسي".وبحسب مجلة "روسكويه أروجويه": "بعد الكشف عن الأهداف، تم ضرب الهدف بمسيرة "لانسيت" كاميكازي. وتدخلت المدفعية الروسية ودمرت الأهداف الأخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تصد--5-هجمات-للعدو--على-محور-دونيتسك--عاجل-1078166198.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحول منطقة تجمع لدبابات أوكرانية إلى "جحيم"... فيديو
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حولت ضربات نفذتها القوات الروسية لمنطقة صغيرة تجمعت فيها دبابات أوكرانية إلى ما يشبه "الجحيم"، بسبب سلسلة الضربات المتتالية التي استهدفت منطقة التجمع، والتي نتج عنها تدمير الكثير من الدبابات الأوكرانية.
شنت القوات الروسية ضربة بمسيّرات "لانسيت" كاميكازي على دبابات أوكرانية في قرية ستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأصابت الطائرات دون طيار دبابة "تي 64" وعدة دبابات فرنسية الصنع "أمكس-10 آرسي".
وبحسب مجلة "روسكويه أروجويه": "بعد الكشف عن الأهداف، تم ضرب الهدف بمسيرة "لانسيت" كاميكازي. وتدخلت المدفعية الروسية ودمرت الأهداف الأخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.