https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تصد--5-هجمات-للعدو--على-محور-دونيتسك--عاجل-1078166198.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك
القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة القوات المسلحة الروسية "زاباد" صدّت 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:58+0000
2023-06-16T07:58+0000
2023-06-16T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضافت وزارة الدفاع: "إن مجموعة القوات الروسية "زاباد" على اتجاه كوبيانسك، قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "المركز" في جمهورية لوغانسك الشعبية على ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلات جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "ميستا-بي" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-109-الأوكراني-في-دونيتسك-وتسقط-22-مسيرة--عاجل-1078166625.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك
07:58 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة القوات المسلحة الروسية "زاباد" صدّت 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك.
وأضافت وزارة الدفاع: "إن مجموعة القوات الروسية "زاباد" على اتجاه كوبيانسك، قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".
وتابع البيان: "أحبطت الضربات الجوية والمدفعية والعمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغربية" أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في منطقة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية: "خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و3 مركبات ونظام مدفعي "إم-777" أمريكي الصنع".
وبحسب الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "المركز" في جمهورية لوغانسك الشعبية على ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلات جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "ميستا-بي" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".