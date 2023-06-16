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القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تصد--5-هجمات-للعدو--على-محور-دونيتسك--عاجل-1078166198.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك
القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة القوات المسلحة الروسية "زاباد" صدّت 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:58+0000
2023-06-16T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضافت وزارة الدفاع: "إن مجموعة القوات الروسية "زاباد" على اتجاه كوبيانسك، قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "المركز" في جمهورية لوغانسك الشعبية على ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلات جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "ميستا-بي" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-109-الأوكراني-في-دونيتسك-وتسقط-22-مسيرة--عاجل-1078166625.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تصد 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك

07:58 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 16.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة القوات المسلحة الروسية "زاباد" صدّت 5 هجمات للعدو على محور دونيتسك.
وأضافت وزارة الدفاع: "إن مجموعة القوات الروسية "زاباد" على اتجاه كوبيانسك، قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".

وتابع البيان: "أحبطت الضربات الجوية والمدفعية والعمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الغربية" أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في منطقة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية".

راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 109 الأوكراني في دونيتسك وتسقط 22 مسيرة
08:18 GMT

وقالت الدفاع الروسية: "خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و3 مركبات ونظام مدفعي "إم-777" أمريكي الصنع".

وبحسب الدفاع الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان، قضت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "المركز" في جمهورية لوغانسك الشعبية على ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، ودمرت ناقلات جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "ميستا-بي" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
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