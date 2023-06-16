https://sputnikarabic.ae/20230616/بايدن-ينتقد-صحفيا-بسبب-سؤاله-حول-الملف-الأوكراني-لدى-مكتب-التحقيقات-الفدرالي-1078161836.html
بايدن ينتقد صحفيا بسبب سؤاله حول الملف الأوكراني لدى مكتب التحقيقات الفدرالي
بايدن ينتقد صحفيا بسبب سؤاله حول الملف الأوكراني لدى مكتب التحقيقات الفدرالي
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، صحفيًا بسبب سؤاله المتعلق بملف أوكرانيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T02:01+0000
2023-06-16T02:01+0000
2023-06-16T02:02+0000
جو بايدن
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واشنطن – سبوتنيك. ووجه بايدن للصحفي السؤال التالي: "لماذا تطرح سؤالًا بهذه الدرجة من الغباء؟".جاء ذلك عندما كان مراسل يغادر القاعة بعد انتهاء فعالية في البيت الأبيض، حيث سأل الرئيس الأمريكي لماذا يُعرَض الرئيس في ملفات أوكرانيا لمكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه "رجل كبير".وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن أحد كبار المديرين في شركة "بوريسما" الأوكرانية، دفع رشوة قيمتها 5 ملايين دولار لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن، وسجَّل المحادثة الهاتفية معه وأشار إلى بايدن بأنه "رجل كبير". ويشار إلى أن نجل بايدن، هانتر، كان أيضًا يعمل في الشركة.هذا ويناقش الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موضوع الشبهات المتعلقة برشوة مفترضة لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس في إدارة باراك أوباما.
https://sputnikarabic.ae/20230611/ترامب-إف-بي-آي-أخفى-دليلا-على-تلقي-بايدن-رشوة-بقيمة-5-ملايين-دولار-من-أوكرانيا-1077989026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن ينتقد صحفيا بسبب سؤاله حول الملف الأوكراني لدى مكتب التحقيقات الفدرالي
02:01 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 02:02 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، صحفيًا بسبب سؤاله المتعلق بملف أوكرانيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
واشنطن – سبوتنيك
. ووجه بايدن للصحفي السؤال التالي: "لماذا تطرح سؤالًا بهذه الدرجة من الغباء؟".
جاء ذلك عندما كان مراسل يغادر القاعة بعد انتهاء فعالية في البيت الأبيض، حيث سأل الرئيس الأمريكي لماذا يُعرَض الرئيس في ملفات أوكرانيا لمكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه "رجل كبير".
وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن أحد كبار المديرين في شركة "بوريسما" الأوكرانية، دفع رشوة قيمتها 5 ملايين دولار لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن
، وسجَّل المحادثة الهاتفية معه وأشار إلى بايدن بأنه "رجل كبير". ويشار إلى أن نجل بايدن، هانتر، كان أيضًا يعمل في الشركة.
هذا ويناقش الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موضوع الشبهات المتعلقة برشوة مفترضة لبايدن
عندما كان نائبًا للرئيس في إدارة باراك أوباما.