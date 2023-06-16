https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-روسيا-تمتلك-فرصة-الانتقال-إلى-اقتصاد-جانب-العرض-1078185592.html
بوتين: روسيا تمتلك فرصة الانتقال إلى "اقتصاد جانب العرض"
بوتين: روسيا تمتلك فرصة الانتقال إلى "اقتصاد جانب العرض"
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لديها القدرة على تطوير نموذج الانتقال إلى "اقتصاد جانب العرض". 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:40+0000
2023-06-16T13:40+0000
2023-06-16T13:41+0000
روسيا
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "روسيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية استباقية، وانتقال إلى اقتصاد سيادي لا يأخذ في الاعتبار الطلب فحسب، بل يشكله أيضًا".وأضاف: "مثل هذا الاقتصاد، الذي يطلق عليه غالبًا "اقتصاد العرض"، ينطوي على بناء واسع النطاق للقوى الإنتاجية وقطاع الخدمات، وتعزيز واسع النطاق لشبكة البنية التحتية، وتطوير تقنيات متقدمة، وإنشاء تقنيات جديدة، بما في ذلك تلك المجالات التي لم نثبت فيها أنفسنا بعد بشكل صحيح، ولكن لدينا بالتأكيد فرص لهذا - الفرص العلمية، والإمكانات الإبداعية".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078180629.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
بوتين: روسيا تمتلك فرصة الانتقال إلى "اقتصاد جانب العرض"
13:40 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لديها القدرة على تطوير نموذج الانتقال إلى "اقتصاد جانب العرض".
وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "روسيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية استباقية، وانتقال إلى اقتصاد سيادي لا يأخذ في الاعتبار الطلب فحسب، بل يشكله أيضًا".
وأضاف: "مثل هذا الاقتصاد، الذي يطلق عليه غالبًا "اقتصاد العرض"، ينطوي على بناء واسع النطاق للقوى الإنتاجية وقطاع الخدمات، وتعزيز واسع النطاق لشبكة البنية التحتية، وتطوير تقنيات متقدمة، وإنشاء تقنيات جديدة، بما في ذلك تلك المجالات التي لم نثبت فيها أنفسنا بعد بشكل صحيح، ولكن لدينا بالتأكيد فرص لهذا - الفرص العلمية، والإمكانات الإبداعية".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.