عربي
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-روسيا-مستعدة-لتحديث-أسطولها-التجاري-بشكل-كبير-وبناء-260-سفينة-1078184983.html
بوتين: روسيا مستعدة لتحديث أسطولها التجاري بشكل كبير وبناء 260 سفينة
بوتين: روسيا مستعدة لتحديث أسطولها التجاري بشكل كبير وبناء 260 سفينة
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "SPIEF": إنه في السنوات الخمس المقبلة، ستقوم روسيا بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير،... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:31+0000
2023-06-16T13:41+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078184497_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_041f7e6797d8b16d13c8d67a65428032.jpg
وأكمل بوتين: "في السنوات الخمس المقبلة، سنقوم بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير، إذ أجرت وزارة الصناعة والتجارة بالفعل تغييرات على برنامج بناء السفن على نطاق واسع لتنفيذه، سنجذب الأموال من صندوق الرعاية الوطنية".وشدد رئيس الدولة على أنه في إطار هذا البرنامج وحده، تخطط أحواض بناء السفن الروسية لبناء 260 سفينة على الأقل في 2023-2028، ومؤكدا استمار بناء أسطول كاسحات الجليد.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الطاقة-الجزائري-يكشف-عن-أهم-المشاريع-المرتقبة-مع-روسيا-1078184657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078184497_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_9aa11a81b444855b44b9ab71b3661781.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

بوتين: روسيا مستعدة لتحديث أسطولها التجاري بشكل كبير وبناء 260 سفينة

13:31 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 16.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "SPIEF": إنه في السنوات الخمس المقبلة، ستقوم روسيا بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير، وجذب أموال من صندوق الثروة الوطني لهذا الغرض، ومن المقرر بناء 260 سفينة على الأقل.
وأكمل بوتين: "في السنوات الخمس المقبلة، سنقوم بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير، إذ أجرت وزارة الصناعة والتجارة بالفعل تغييرات على برنامج بناء السفن على نطاق واسع لتنفيذه، سنجذب الأموال من صندوق الرعاية الوطنية".
وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
وزير الطاقة الجزائري يكشف عن أهم المشاريع المرتقبة مع روسيا
13:03 GMT
وشدد رئيس الدولة على أنه في إطار هذا البرنامج وحده، تخطط أحواض بناء السفن الروسية لبناء 260 سفينة على الأقل في 2023-2028، ومؤكدا استمار بناء أسطول كاسحات الجليد.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل12:02 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала