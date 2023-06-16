https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-روسيا-مستعدة-لتحديث-أسطولها-التجاري-بشكل-كبير-وبناء-260-سفينة-1078184983.html
بوتين: روسيا مستعدة لتحديث أسطولها التجاري بشكل كبير وبناء 260 سفينة
بوتين: روسيا مستعدة لتحديث أسطولها التجاري بشكل كبير وبناء 260 سفينة
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "SPIEF": إنه في السنوات الخمس المقبلة، ستقوم روسيا بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير،... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:31+0000
2023-06-16T13:31+0000
2023-06-16T13:41+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وأكمل بوتين: "في السنوات الخمس المقبلة، سنقوم بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير، إذ أجرت وزارة الصناعة والتجارة بالفعل تغييرات على برنامج بناء السفن على نطاق واسع لتنفيذه، سنجذب الأموال من صندوق الرعاية الوطنية".وشدد رئيس الدولة على أنه في إطار هذا البرنامج وحده، تخطط أحواض بناء السفن الروسية لبناء 260 سفينة على الأقل في 2023-2028، ومؤكدا استمار بناء أسطول كاسحات الجليد.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الطاقة-الجزائري-يكشف-عن-أهم-المشاريع-المرتقبة-مع-روسيا-1078184657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
بوتين: روسيا مستعدة لتحديث أسطولها التجاري بشكل كبير وبناء 260 سفينة
13:31 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 13:41 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "SPIEF": إنه في السنوات الخمس المقبلة، ستقوم روسيا بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير، وجذب أموال من صندوق الثروة الوطني لهذا الغرض، ومن المقرر بناء 260 سفينة على الأقل.
وأكمل بوتين: "في السنوات الخمس المقبلة، سنقوم بتحديث الأسطول التجاري بشكل كبير، إذ أجرت وزارة الصناعة والتجارة بالفعل تغييرات على برنامج بناء السفن على نطاق واسع لتنفيذه، سنجذب الأموال من صندوق الرعاية الوطنية".
وشدد رئيس الدولة على أنه في إطار هذا البرنامج وحده، تخطط أحواض بناء السفن الروسية لبناء 260 سفينة على الأقل في 2023-2028، ومؤكدا استمار بناء أسطول كاسحات الجليد.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.