https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-طائرات-إف--16-ستحترق-في-أوكرانيا-بنفس-الطريقة-التي-تحترق-بها-ليوبارد--1078189875.html
بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مقاتلات "إف –16"، المتوقع تسليمها من حلف شمال الأطلسي إلى كييف، ستحترق بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:30+0000
2023-06-16T14:30+0000
2023-06-16T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الدبابات (الأجنبية) تحترق. تم تدمير العديد من الدبابات وهذا يشمل "ليوبارد"، بالأمس كانت تحترق. طائرات "إف-16" ستحترق أيضا".وقال: "إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا واستخدمت في العمليات القتالية، فسيتعين علينا النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة التي تُستخدم في الأعمال العدائية ضدنا ومكان ضربها".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إنهم يأملون في استقبال ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "إف-16" من الغرب.حذرت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن ضخ كييف بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع المسلح وزيادة عدد الضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-كييف-خسرت-186-دبابة-و418-مدرعة-في-هجومها-المضاد-حتى-الآن-1078186495.html
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روسيا
بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
14:30 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مقاتلات "إف –16"، المتوقع تسليمها من حلف شمال الأطلسي إلى كييف، ستحترق بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات "ليوبارد" في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الدبابات (الأجنبية) تحترق. تم تدمير العديد من الدبابات وهذا يشمل "ليوبارد"، بالأمس كانت تحترق. طائرات "إف-16" ستحترق أيضا".
وأشار بوتين إلى أن مقاتلات "إف-16" إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا، واستخدمت في الأعمال العدائية ضد روسيا، فسيتعين علينا النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة وتدميرها.
وقال: "إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا واستخدمت في العمليات القتالية، فسيتعين علينا النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة التي تُستخدم في الأعمال العدائية ضدنا ومكان ضربها".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إنهم يأملون في استقبال ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "إف-16" من الغرب.
حذرت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن ضخ كييف بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع المسلح وزيادة عدد الضحايا.