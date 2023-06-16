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https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يقلد-فالنتينا-تيريشكوفا-وسام-غاغارين-1078168535.html
بوتين يقلد فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين
بوتين يقلد فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائبة مجلس الدوما، أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا، "وسام غاغارين" الذي تم إنشاؤه أخيرا للخدمات المتميزة في... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:57+0000
2023-06-16T09:58+0000
روسيا
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وجاء في القرار، وفق ما نشرته إدارة الكرملين، أنه نظرًا لإسهاماتها في سبر أغوار الفضاء وإقدامها وشجاعتها وتضحيتها في رحلة أول امرأة إلى الفضاء، ودورها ومكانتها الاجتماعية، تُمنح فالنتينا تيريشكوفا "وسام غاغارين".وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي بتيريشكوفا، مساء اليوم 16 يونيو/حزيران، في الذكرى الستين لرحلتها إلى الفضاء التي استمرت 3 أيام."أيتها السماء... اخلعي قبعتك"وكانت إشارة النداء التي استخدمتها فالينتينا تيريشكوفا في الفضاء "نورس"، وكانت آخر جملة نطقتها قبل مغادرتها الأرض: "أيتها السماء... اخلعي قبعتك!".الرحلة الفضائية الأولى في سفينة "فوستوك-6"قامت فالينتينا تيريشكوفا بتحليقها الفضائي الأول في المركبة الفضائية "فوستوك- 6"، في 16 يونيو عام 1963، واستغرقت الرحلة 3 أيام.وأخبرت تيريشكوفا والدتها قبل أن تنطلق إلى الفضاء أنها ستشارك في مباراة للمظليين، وعرفت والدتها لأول مرة عن تحليقها إلى الفضاء الخارجي من أنباء الإذاعة السوفيتية.المناصب التي شغلتهاشغلت رائدة الفضاء مناصب أخرى في فترات مختلفة من بينها:تقلدت تريشكوفا العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام بطل الاتحاد السوفيتي، كما نالت أوسمة من تشيكوسلوفاكيا، فيتنام، منغوليا وغيرها، وحصلت على 12 وسامًا.
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بوتين يقلد فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين

09:57 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.06.2023)
© Sputnik . Alexei Druzhininالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تكريم رائدة فضاء فالنتينا تيريشكوفا ومنحها جائزة الحكومة الروسية باسم يوري غاغارين (رائد فضاء في الاتحاد السوفيتي)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تكريم رائدة فضاء فالنتينا تيريشكوفا ومنحها جائزة الحكومة الروسية باسم يوري غاغارين (رائد فضاء في الاتحاد السوفيتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائبة مجلس الدوما، أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا، "وسام غاغارين" الذي تم إنشاؤه أخيرا للخدمات المتميزة في استكشاف الفضاء.
وجاء في القرار، وفق ما نشرته إدارة الكرملين، أنه نظرًا لإسهاماتها في سبر أغوار الفضاء وإقدامها وشجاعتها وتضحيتها في رحلة أول امرأة إلى الفضاء، ودورها ومكانتها الاجتماعية، تُمنح فالنتينا تيريشكوفا "وسام غاغارين".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي بتيريشكوفا، مساء اليوم 16 يونيو/حزيران، في الذكرى الستين لرحلتها إلى الفضاء التي استمرت 3 أيام.

"أيتها السماء... اخلعي قبعتك"

وكانت إشارة النداء التي استخدمتها فالينتينا تيريشكوفا في الفضاء "نورس"، وكانت آخر جملة نطقتها قبل مغادرتها الأرض: "أيتها السماء... اخلعي قبعتك!".
© Sputnik . Alexander Mokletsovرائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا وطفلتها أليونا
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا وطفلتها أليونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا وطفلتها أليونا
© Sputnik . Alexander Mokletsov

الرحلة الفضائية الأولى في سفينة "فوستوك-6"

قامت فالينتينا تيريشكوفا بتحليقها الفضائي الأول في المركبة الفضائية "فوستوك- 6"، في 16 يونيو عام 1963، واستغرقت الرحلة 3 أيام.
© Sputnikرائدة فضاء فالنتينا تيريشكوفا
رائدة فضاء فالنتينا تيريشكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
رائدة فضاء فالنتينا تيريشكوفا
© Sputnik
وأخبرت تيريشكوفا والدتها قبل أن تنطلق إلى الفضاء أنها ستشارك في مباراة للمظليين، وعرفت والدتها لأول مرة عن تحليقها إلى الفضاء الخارجي من أنباء الإذاعة السوفيتية.
© Sputnikرائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا داخل قمرة القيادة للمركبة الفضائية "فوستوك-6"
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا داخل قمرة القيادة للمركبة الفضائية فوستوك-6 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا داخل قمرة القيادة للمركبة الفضائية "فوستوك-6"
© Sputnik

المناصب التي شغلتها

شغلت رائدة الفضاء مناصب أخرى في فترات مختلفة من بينها:
1966–1989 نائبة في مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي
1968–1987 رئيسة لجنة النساء السوفيت
1974–1989 عضوة هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي
1987–1992 رئيسة إدارة اتحاد جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية
1989–1991 نائبة الشعب للاتحاد السوفيتي
1992 رئيسة إدارة الرابطة الروسية للتعاون الدولي
1992–1995 نائبة رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي والتنمية
1994 –2004 رئيسة الوكالة الروسية للتعاون الدولي والتنمية
منذ 2008 - إلى الآن نائبة مجلس الدوما المحلي في مقاطعة ياروسلافل وممثلة حزب "روسيا الموحدة" فيه.
© Sputnikرائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات
© Sputnikرائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا تسجل مكان وزمن الهبوط
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا تسجل مكان وزمن الهبوط - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا تسجل مكان وزمن الهبوط
© Sputnikرائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات
© Sputnik . Ivlevفالنتينا تيريشكوفا ويوري غاغارين خلال إحدى محاضرات "الإذاعة".
فالنتينا تيريشكوفا ويوري غاغارين خلال إحدى محاضرات الإذاعة. - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ivlev
فالنتينا تيريشكوفا ويوري غاغارين خلال إحدى محاضرات "الإذاعة".
© Sputnikفالنتينا تيريشكوفا قبل إنطلاقها في رحلة إلى الفضاء وكبير المصصمين لأنظمة الصواريخ الفضائية الأولى الأكاديمي سيرغي كوروليف
فالنتينا تيريشكوفا قبل إنطلاقها في رحلة إلى الفضاء وكبير المصصمين لأنظمة الصواريخ الفضائية الأولى الأكاديمي سيرغي كوروليف - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
فالنتينا تيريشكوفا قبل إنطلاقها في رحلة إلى الفضاء وكبير المصصمين لأنظمة الصواريخ الفضائية الأولى الأكاديمي سيرغي كوروليف
1/5
© Sputnik
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات
2/5
© Sputnik
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا تسجل مكان وزمن الهبوط
3/5
© Sputnik
رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا خلال التدريبات
4/5
© Sputnik . Ivlev
فالنتينا تيريشكوفا ويوري غاغارين خلال إحدى محاضرات "الإذاعة".
5/5
© Sputnik
فالنتينا تيريشكوفا قبل إنطلاقها في رحلة إلى الفضاء وكبير المصصمين لأنظمة الصواريخ الفضائية الأولى الأكاديمي سيرغي كوروليف
تقلدت تريشكوفا العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام بطل الاتحاد السوفيتي، كما نالت أوسمة من تشيكوسلوفاكيا، فيتنام، منغوليا وغيرها، وحصلت على 12 وسامًا.
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