https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يقلد-فالنتينا-تيريشكوفا-وسام-غاغارين-1078168535.html

بوتين يقلد فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين

بوتين يقلد فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائبة مجلس الدوما، أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا، "وسام غاغارين" الذي تم إنشاؤه أخيرا للخدمات المتميزة في... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T09:57+0000

2023-06-16T09:57+0000

2023-06-16T09:58+0000

روسيا

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وجاء في القرار، وفق ما نشرته إدارة الكرملين، أنه نظرًا لإسهاماتها في سبر أغوار الفضاء وإقدامها وشجاعتها وتضحيتها في رحلة أول امرأة إلى الفضاء، ودورها ومكانتها الاجتماعية، تُمنح فالنتينا تيريشكوفا "وسام غاغارين".وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي بتيريشكوفا، مساء اليوم 16 يونيو/حزيران، في الذكرى الستين لرحلتها إلى الفضاء التي استمرت 3 أيام."أيتها السماء... اخلعي قبعتك"وكانت إشارة النداء التي استخدمتها فالينتينا تيريشكوفا في الفضاء "نورس"، وكانت آخر جملة نطقتها قبل مغادرتها الأرض: "أيتها السماء... اخلعي قبعتك!".الرحلة الفضائية الأولى في سفينة "فوستوك-6"قامت فالينتينا تيريشكوفا بتحليقها الفضائي الأول في المركبة الفضائية "فوستوك- 6"، في 16 يونيو عام 1963، واستغرقت الرحلة 3 أيام.وأخبرت تيريشكوفا والدتها قبل أن تنطلق إلى الفضاء أنها ستشارك في مباراة للمظليين، وعرفت والدتها لأول مرة عن تحليقها إلى الفضاء الخارجي من أنباء الإذاعة السوفيتية.المناصب التي شغلتهاشغلت رائدة الفضاء مناصب أخرى في فترات مختلفة من بينها:تقلدت تريشكوفا العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام بطل الاتحاد السوفيتي، كما نالت أوسمة من تشيكوسلوفاكيا، فيتنام، منغوليا وغيرها، وحصلت على 12 وسامًا.

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