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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/تصويت-هل-يشل-الغرب-الوساطة-الأفريقية-حول-أوكرانيا-بعد-إجراء-بولندا-المريب-1078193061.html
تصويت.. هل "يشل" الغرب الوساطة الأفريقية حول أوكرانيا بعد إجراء بولندا "المريب"
تصويت.. هل "يشل" الغرب الوساطة الأفريقية حول أوكرانيا بعد إجراء بولندا "المريب"
وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T15:42+0000
2023-06-16T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتزامن وصول رئيس جنوب أفريقيا مع بيان صدر من وزارة الخارجية البولندية، كشفت فيه أن الطائرة التي كانت تقل الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد احتُجزت بسبب وجود "مواد خطرة" و"أشخاص غير معلنين" على متنها.وتوقع خبراء أن الدول الغربية سوف تعمل على عرقلة أي جهود لبدء حوار من أجل حل الأزمة ووضع "العصي في العجلات" من أجل شل أي محاولة قد تحد من الأهداف التي وضعها الغرب وسخّر نظام كييف كأداة لتنفيذها، ليأتي بيان الخارجية البولندية ليعزز هذه الفرضية ويقطع الشك باليقين.وقالت الصحيفة: "أشار رودي، على وجه الخصوص، إلى المشكلات البيروقراطية عندما حاول رجال الشرطة والصحفيون في جنوب أفريقيا النزول من الطائرة، وحاولت قوات الأمن البولندية مصادرة الأسلحة التي حملها مسؤولو الأمن في جنوب أفريقيا في حاويات لحماية رئيسهم والوفد المرافق له".
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العالم, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت.. هل "يشل" الغرب الوساطة الأفريقية حول أوكرانيا بعد إجراء بولندا "المريب"

15:42 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / Philip Fongاحتجاجات عشية قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليابان
احتجاجات عشية قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / Philip Fong
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وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وتزامن وصول رئيس جنوب أفريقيا مع بيان صدر من وزارة الخارجية البولندية، كشفت فيه أن الطائرة التي كانت تقل الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد احتُجزت بسبب وجود "مواد خطرة" و"أشخاص غير معلنين" على متنها.
وتوقع خبراء أن الدول الغربية سوف تعمل على عرقلة أي جهود لبدء حوار من أجل حل الأزمة ووضع "العصي في العجلات" من أجل شل أي محاولة قد تحد من الأهداف التي وضعها الغرب وسخّر نظام كييف كأداة لتنفيذها، ليأتي بيان الخارجية البولندية ليعزز هذه الفرضية ويقطع الشك باليقين.

وبدوره، اتهم والي رود، رئيس استخبارات جهاز الأمن الرئاسي لجنوب أفريقيا، الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة رامافوس للسلام إلى أوكرانيا بعد احتجاز طائرة مع فريقه الأمني في مطار وارسو، يوم الخميس. برأيكم: هل "يشل" الغرب الوساطة الأفريقية حول أوكرانيا بعد إجراء بولندا "المريب".

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بحسب تقارير من "TimesLIVE": "اتهم رئيس جهاز الأمن الرئاسي، اللواء والي رود، الحكومة البولندية "بتعطيل مبادرة رامافوزا للسلام عمدا بعد احتجاز طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الجنوب أفريقية تقل نحو 120 من أفراد القوات الخاصة والصحفيين يوم الخميس". وقال رود للصحفيين إن حياة الرئيس "معرضة للخطر".

وقالت الصحيفة: "أشار رودي، على وجه الخصوص، إلى المشكلات البيروقراطية عندما حاول رجال الشرطة والصحفيون في جنوب أفريقيا النزول من الطائرة، وحاولت قوات الأمن البولندية مصادرة الأسلحة التي حملها مسؤولو الأمن في جنوب أفريقيا في حاويات لحماية رئيسهم والوفد المرافق له".
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