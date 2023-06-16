https://sputnikarabic.ae/20230616/جندي-أمريكي-يعترف-بمحاولته-مساعدة-داعش-في-قتل-رفاقه-بالشرق-الأوسط-1078191179.html

جندي أمريكي يعترف بمحاولته مساعدة "داعش" في قتل رفاقه بالشرق الأوسط

جندي أمريكي يعترف بمحاولته مساعدة "داعش" في قتل رفاقه بالشرق الأوسط

أقر جندي أمريكي، بأنه مذنب، بتعليم مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول ‏أخرى)، ليكونوا أكثر قدرة على قتل زملائه في الخدمة العسكرية.‏ 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T15:06+0000

2023-06-16T15:06+0000

2023-06-16T15:06+0000

تنظيم داعش الإرهابي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101422/72/1014227206_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e61ceec980bf8c86462dbe9b260e6ba3.jpg

واعترف، كول بريدجز، البالغ من العمر 22 عاما، من ولاية أوهايو الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، بأنه مذنب بمحاولة مساعدة "داعش" على نصب كمين لرفاقه في الخدمة العسكرية في الشرق الأوسط، من أجل قتلهم، وفقا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.ويواجه بريدجز، المعروف أيضا باسم كول غونزاليس، من ستو بولاية أوهايو، ما يصل إلى 40 عاما في السجن بسبب جرائمه، وأقر بأنه مذنب في محكمة اتحادية في نيويورك، لمحاولته تقديم دعم مادي لمنظمة "داعش"، ومحاولة قتل أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية.وأشار ممثلو الادعاء الفيدراليون، إلى أن، كول بريدجز، انضم إلى الجيش الأمريكي في سبتمبر/ أيلول 2019، وتم تعيينه ككشافة سلاح الفرسان في جورجيا، وفي نفس العام، بدأ في التواصل مع عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الذي تظاهر بأنه من مؤيدي "داعش" وعلى اتصال بمقاتلي التنظيم الإرهابي.وكشف ممثلو الادعاء، أن:واعتقلت السلطات الأمريكية، كول بريدجز، في يناير/ كانون الثاني عام 2021.وقال المحامي الأمريكي، داميان وليامز، من المنطقة الجنوبية في نيويورك في بيان: "كما اعترف كول بريدجز أمام المحكمة بأنه حاول تدبير كمين قاتل على زملائه الجنود، من أجل خدمة تنظيم "داعش" وأيديولوجيته العنيفة".وتابع وليامز: "كان سلوك بريدجز الخائن خيانة لرفاقه وبلده، وبفضل العمل الرائع للمدعين العامين في هذا المكتب، وشركائنا في مكتب "إف بي آي" والجيش الأمريكي، تم الكشف عن نوايا بريدجز الخبيثة، وهو الآن ينتظر الحكم على جرائمه".

https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-الإيرانية-التعاون-مع-باكستان-يضيق-الخناق-على-التنظيمات-الإرهابية-مثل-داعش-1078111037.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/الجيش-العراقي-يقتل-12-من-عناصر-داعش-في-ضربات-جوية-شمالي-البلاد-1077732165.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار