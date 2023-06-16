https://sputnikarabic.ae/20230616/جيل-بايدن-تدافع-عن-زوجها-لديه-طاقة-أقوى-من-رجل-في-الـ40-1078185451.html
جيل بايدن تدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40
جيل بايدن تدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40
دافعت جيل بايدن، عن زوجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الانتقادات التي يتعرض لها طوال الوقت بشأن عمره المتقدم، وعلى المشككين في قدرته على حكم الولايات... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:29+0000
2023-06-16T13:29+0000
2023-06-16T13:29+0000
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وأكدت، أمس الخميس، أنها "لا تعتقد أنه على الناس أن يلتفتوا إلى عمر زوجها، وإنما أن ينظروا إلى إنجازاته، وما يفعله حاليا، وما الذي سيستمر في فعله للشعب الأمريكي"، وفق حوار لها مع قناة "العربية" السعودية.وأضافت: "يملك زوجي طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ40 من عمره، انظروا إلى كل ما فعله خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي إدارته الحالية، جمع كلا الحزبين، الجمهوريين والديمقراطيين، وكانت لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في أمريكا ومن الممكن عدّها، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأمريكية للمساعدة في فترة وباء (كوفيد-19)".وأردفت جيل بايدن:ودائما ما تدافع جيل بايدن عن سن زوجها المتقدم (80 عاما)؛ ففي شهر مارس/ آذار الماضي؛ قالت إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".وجاء ردها بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في شهر فبراير/ شباط الماضي، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.وكانت نيكي هايلي، توقعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفاة جو بايدن، في خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن مؤيديه سيضطرون إلى الاعتماد على نائبته، كامالا هاريس، إذا فاز بإعادة انتخابه في العام المقبل 2024.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, الأخبار
جيل بايدن تدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40
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دافعت جيل بايدن، عن زوجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الانتقادات التي يتعرض لها طوال الوقت بشأن عمره المتقدم، وعلى المشككين في قدرته على حكم الولايات المتحدة لفترة رئاسية جديدة، بعد إعلانه إعادة الترشح لانتخابات عام 2024.
وأكدت، أمس الخميس، أنها "لا تعتقد أنه على الناس أن يلتفتوا إلى عمر زوجها، وإنما أن ينظروا إلى إنجازاته، وما يفعله حاليا، وما الذي سيستمر في فعله للشعب الأمريكي"، وفق حوار لها مع قناة
"العربية" السعودية.
وأضافت: "يملك زوجي طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ40 من عمره، انظروا إلى كل ما فعله خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي إدارته الحالية، جمع كلا الحزبين، الجمهوريين والديمقراطيين، وكانت لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في أمريكا ومن الممكن عدّها، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأمريكية للمساعدة في فترة وباء (كوفيد-19)".
"المُختصر هو أن جو بايدن يُنجز، وأعتقد أنه ثابت في مواقفه، ولديه الحكمة، وخبرة كبيرة في السياسات الخارجية والداخلية، لأنه عمل في الحكومات لسنوات عديدة".
ودائما ما تدافع جيل بايدن عن سن زوجها المتقدم (80 عاما)؛ ففي شهر مارس/ آذار الماضي؛ قالت إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".
وجاء ردها بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي
، في شهر فبراير/ شباط الماضي، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وكانت نيكي هايلي، توقعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفاة جو بايدن، في خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن مؤيديه سيضطرون إلى الاعتماد على نائبته، كامالا هاريس
، إذا فاز بإعادة انتخابه في العام المقبل 2024.