عربي
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230616/جيل-بايدن-تدافع-عن-زوجها-لديه-طاقة-أقوى-من-رجل-في-الـ40-1078185451.html
جيل بايدن تدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40‏
جيل بايدن تدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40‏
دافعت جيل بايدن، عن زوجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الانتقادات التي يتعرض لها طوال الوقت ‏بشأن عمره المتقدم، وعلى المشككين في قدرته على حكم الولايات... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:29+0000
2023-06-16T13:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
جو بايدن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053500965_0:7:2830:1599_1920x0_80_0_0_fd4cfc3f0f73be76d617dd324e006ef1.jpg
وأكدت، أمس الخميس، أنها "لا تعتقد أنه على الناس أن يلتفتوا إلى عمر زوجها، وإنما أن ينظروا إلى إنجازاته، وما يفعله حاليا، وما الذي سيستمر في فعله للشعب الأمريكي"، وفق حوار لها مع قناة "العربية" السعودية.وأضافت: "يملك زوجي طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ40 من عمره، انظروا إلى كل ما فعله خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي إدارته الحالية، جمع كلا الحزبين، الجمهوريين والديمقراطيين، وكانت لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في أمريكا ومن الممكن عدّها، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأمريكية للمساعدة في فترة وباء (كوفيد-19)".وأردفت جيل بايدن:ودائما ما تدافع جيل بايدن عن سن زوجها المتقدم (80 عاما)؛ ففي شهر مارس/ آذار الماضي؛ قالت إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".وجاء ردها بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في شهر فبراير/ شباط الماضي، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.وكانت نيكي هايلي، توقعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفاة جو بايدن، في خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن مؤيديه سيضطرون إلى الاعتماد على نائبته، كامالا هاريس، إذا فاز بإعادة انتخابه في العام المقبل 2024.
https://sputnikarabic.ae/20220809/بايدن-يصارع-بدلته-ونظارته-الشمسية-فيديو-1066184243.html
https://sputnikarabic.ae/20230602/بايدن-يسقط-على-خشبة-المسرح-والبيت-الأبيض-يوضح-فيديو-1077677342.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053500965_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_f32096a0f674ad401a99161e63798667.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, الأخبار

جيل بايدن تدافع عن زوجها: لديه طاقة أقوى من رجل في الـ40‏

13:29 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynoldsالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
تابعنا عبرTelegram
دافعت جيل بايدن، عن زوجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الانتقادات التي يتعرض لها طوال الوقت ‏بشأن عمره المتقدم، وعلى المشككين في قدرته على حكم الولايات المتحدة لفترة رئاسية جديدة، بعد إعلانه ‏إعادة الترشح لانتخابات عام 2024.‏
وأكدت، أمس الخميس، أنها "لا تعتقد أنه على الناس أن يلتفتوا إلى عمر زوجها، وإنما أن ينظروا إلى إنجازاته، وما يفعله حاليا، وما الذي سيستمر في فعله للشعب الأمريكي"، وفق حوار لها مع قناة "العربية" السعودية.
وأضافت: "يملك زوجي طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ40 من عمره، انظروا إلى كل ما فعله خلال الثلاث سنوات الماضية، وفي إدارته الحالية، جمع كلا الحزبين، الجمهوريين والديمقراطيين، وكانت لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في أمريكا ومن الممكن عدّها، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأمريكية للمساعدة في فترة وباء (كوفيد-19)".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
مجتمع
بايدن يصارع بدلته ونظارته الشمسية.. فيديو
9 أغسطس 2022, 07:16 GMT
وأردفت جيل بايدن:
"المُختصر هو أن جو بايدن يُنجز، وأعتقد أنه ثابت في مواقفه، ولديه الحكمة، وخبرة كبيرة في السياسات الخارجية والداخلية، لأنه عمل في الحكومات لسنوات عديدة".
ودائما ما تدافع جيل بايدن عن سن زوجها المتقدم (80 عاما)؛ ففي شهر مارس/ آذار الماضي؛ قالت إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على المسرح في حفل تخرج للقوات الجوية، كولورادو، الولايات المتحدة، 1 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
بايدن يسقط على خشبة المسرح والبيت الأبيض يوضح... فيديو
2 يونيو, 13:22 GMT
وجاء ردها بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في شهر فبراير/ شباط الماضي، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وكانت نيكي هايلي، توقعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفاة جو بايدن، في خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن مؤيديه سيضطرون إلى الاعتماد على نائبته، كامالا هاريس، إذا فاز بإعادة انتخابه في العام المقبل 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل12:02 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала