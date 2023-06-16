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بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
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https://sputnikarabic.ae/20230616/خبير-قرار-واشنطن-بمسألة-اليورانيوم-هو-تصعيد-خطير-ويقود-لعواقب-كبيرة----1078188318.html
خبير: قرار واشنطن بمسألة اليورانيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة
خبير: قرار واشنطن بمسألة اليورانيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:19+0000
2023-06-16T14:19+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: قرار واشنطن بمسألة اليوراينيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة
خبير: قرار واشنطن بمسألة اليوراينيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة
إدارة بايدن تتجه لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:تسعة أعوام على تأسيس الحشد الشعبي واستعراض لقوته الجوية بمقاتلة "إم6".عن هذا الموضوع قال الاستاذ مهند العقابي مدير مديرية اعلام الحشد الشعبي لشؤون عسكرية:وكان لبرنامج شؤون عسكرية حوار مع معاون أمر اللواء الأربعين للحشد الشعبي أبو عزرائيل. والذي تحدث عن دور الفتوى في تأسيس الحشد وعن المعارك مع تنظيم "داعش" الارهابي المحظور في روسيا قائلا:إسرائيل تخطط لخيارات متعددة لضرب إيران والأخيرة تطور ترسانتها العسكرية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: قرار واشنطن بمسألة اليورانيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة

14:19 GMT 16.06.2023
راديو
خبير: قرار واشنطن بمسألة اليوراينيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
إدارة بايدن تتجه لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:

"إن قرار واشنطن بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم هو قرار خطير ويشير إلى تحول الأحداث والتصعيد قد يصل إلى عواقب كبيرة، وأن ادراة بايدن لجأت لهذا لتغطي على فشلها أمام القوات الروسية بالإضافة ألى أن قرارها هذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وأنه أمام هذا التعصيد لا يمكن لروسيا سوى أن تجاري التعصيد بالتصعيد فهي تخوض معركة وجود وليست معركة حدود وإن اقدام الغرب على هكذا خطوة سيجعل روسيا أيضا تستخدم اليورالنيوم المنضب في البداية ومن ثم ستلجأ إلى استخدام السلاح النووي".

تسعة أعوام على تأسيس الحشد الشعبي واستعراض لقوته الجوية بمقاتلة "إم6".
عن هذا الموضوع قال الاستاذ مهند العقابي مدير مديرية اعلام الحشد الشعبي لشؤون عسكرية:

"الحشد الشعبي لديه امكانات كبيرة فقد خضع لعمليات تدريب باختصاصات مختلفة حتى على مستوى الكلية العسكرية التابعة للجيش العراقي فكان للحشد نصيب منها وتخرجت دفعات من ضباط الحشد الشعبي، أيضا من الناحية التقنية فالحشد استورد عجلات مدرعة ودبابات متطورة من روسيا ولدينا مصانع لصناعة أسلحة وعجلات مدرعة وهو يمتلك اسطول من طائرات الاستطلاع، ومقاتلة إم 6 هي طائرة هجومية ومسيرة تصيب الأهداف بصواريخ موجهة ولديها قدرات متعددة وتتغلب على الرادارات وهذا كله يشير إلى تطور القدرات والإمكانيات خلال هذه السنوات".

وكان لبرنامج شؤون عسكرية حوار مع معاون أمر اللواء الأربعين للحشد الشعبي أبو عزرائيل. والذي تحدث عن دور الفتوى في تأسيس الحشد وعن المعارك مع تنظيم "داعش" الارهابي المحظور في روسيا قائلا:
"أن للفتوى الدينية للسيد السيستاني دور كبير في حقن دماء العراقيين والحفاظ على أرض العراق من الارهاب، وأن للخصومة مواثيق شرف لا يعرفها إلا الفرسان فأبطال الحشد الشعبي جادوا بالنفس من أجل الحفاظ على المقدسات وأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود وأن الصولات والمعارك ضد الارهاب تشهد لأبطال الحشد بذلك".
إسرائيل تخطط لخيارات متعددة لضرب إيران والأخيرة تطور ترسانتها العسكرية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:

"هناك رسائل متبادلة بين الطرفين خصوصا وأن كلاهما يكيل العداء للأخر ويتربص بالأخر وهذا طبيعي بالنسبة لإيران فهي ومنذ اللحظة الأولى بعد إعلان الثورة لم تعد صديقة للغرب وتل أبيب تشعر بوجود تقارب أمريكي أيراني كل هذا يجعل تل أبيب تشعر بالقلق وهواجس غربية وهناك أولويات ومايزيد مخاوفها هو أن طهران أصبحت في المنطقة على صداقة وتقارب حقيقي مع السعودية وكثير من المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط تجعل إسرائيل تبحث عن حل خوفا على مستقبلها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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