https://sputnikarabic.ae/20230616/خبير-قرار-واشنطن-بمسألة-اليورانيوم-هو-تصعيد-خطير-ويقود-لعواقب-كبيرة----1078188318.html

خبير: قرار واشنطن بمسألة اليورانيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة

خبير: قرار واشنطن بمسألة اليورانيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T14:19+0000

2023-06-16T14:19+0000

2023-06-16T14:19+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: قرار واشنطن بمسألة اليوراينيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة خبير: قرار واشنطن بمسألة اليوراينيوم هو تصعيد خطير ويقود لعواقب كبيرة

إدارة بايدن تتجه لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:تسعة أعوام على تأسيس الحشد الشعبي واستعراض لقوته الجوية بمقاتلة "إم6".عن هذا الموضوع قال الاستاذ مهند العقابي مدير مديرية اعلام الحشد الشعبي لشؤون عسكرية:وكان لبرنامج شؤون عسكرية حوار مع معاون أمر اللواء الأربعين للحشد الشعبي أبو عزرائيل. والذي تحدث عن دور الفتوى في تأسيس الحشد وعن المعارك مع تنظيم "داعش" الارهابي المحظور في روسيا قائلا:إسرائيل تخطط لخيارات متعددة لضرب إيران والأخيرة تطور ترسانتها العسكرية. عن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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