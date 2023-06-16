https://sputnikarabic.ae/20230616/دراسة-تكشف-عن-اختلاف-نسب-الوفيات-بين-محبي-السهر-وعشاق-النوم-المبكر-1078180437.html

دراسة تكشف عن اختلاف نسب الوفيات بين محبي السهر وعشاق النوم المبكر

دراسة تكشف عن اختلاف نسب الوفيات بين محبي السهر وعشاق النوم المبكر

كشفت دراسة كبيرة أجريت على مدار 37 عاما، أن أولئك الذين يميلون إلى السهر، من المرجح أن يتوفوا في سن أصغر، ولكن ذلك ليس بسبب ميعاد النوم المتأخر ولكن بسبب... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T12:10+0000

2023-06-16T12:10+0000

2023-06-16T12:10+0000

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وحسب موقع "ساينس ألارت"، تم تحليل بيانات 22976 توأما فنلنديا بالغا من أجل الدراسة.وبعد تحليل بياناتهم، تم تصنيف 42.9% على أنهم "شخص مسائي إلى حد ما" أو "شخص مسائي"، وهذا هو النمط الزمني - الرغبة في النوم أو أن نكون نشطين في أوقات معينة.دراسات سابقة أشارت إلى أن محبي السهر لديهم مخاطر أعلى للوفاة وميل إلى تفضيل السلوك الأكثر خطورة. ولكن في هذه الدراسة، يبدو أن زيادة فرص الوفاة المبكرة لا ترجع مباشرة إلى النمط الزمني ولكن إلى ما تؤدي إليه.يقول كريستر هوبلين، الباحث في المعهد الفنلندي للصحة المهنية: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هناك مساهمة قليلة أو معدومة للنمط الزمني المستقل في معدل الوفيات".وبعد تحديد الأنماط الزمنية للمشاركين في الدراسة في عام 1981، تابع الباحثون في عام 2018 ، معدلات الوفيات التي تم التحقق منها من خلال السجلات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل التعليم، ومؤشر كتلة الجسم، وعادات النوم، بالإضافة إلى كمية التدخين والشرب التي قام بها كل فرد.وجد الباحثون أن 8728 من المشاركين قد ماتوا.وكانت نسبة الوفاة أعلى بنسبة 9 في المئة لدى أولئك الذين أعلنوا عن أنفسهم بأنهم "أشخاص مسائيون"، مقارنة بالآخرين، ومع ذلك، لم يكن غير المدخنين الذين لم يشربوا الكثير أيضًا في مجموعة محبي السهر، معرضين لخطر متزايد للوفاة لأي سبب.وخلصت الدراسة إلى أن التدخين وتناول الكحوليات كانا مسؤولين عن الوفيات الإضافية، في حين أن كونك شخصا مسائيا لا يعني بالضرورة عادات نوم سيئة، ولكن غالبًا ما يجتمع الاثنان معا. كما أوضحت الدراسة أن هناك علاقة متبادلة بين نظام الساعة البيولوجية، وتناول الكحول وتعاطي المخدرات، حيث يرتبط بتفضيل البقاء مستيقظًا في وقت متأخر من الليل". وعلى عكس الدراسات السابقة، لم يجد الباحثون أي زيادة في مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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