https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-جنوب-أفريقيا-يصل-إلى-كييف-لبحث-مبادرة-السلام-الأفريقية-1078164793.html
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية
وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:12+0000
2023-06-16T07:12+0000
2023-06-16T07:12+0000
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وكان رامافوزا قد صرح، في وقت سابق، بأن هذه مبادرة مهمة تستند إلى "حسن نية عدد من الدول المهمة".وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رامافوزا محادثات مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعماء دول مجموعة "بريكس" والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل، في 17 يونيو/حزيران، وفداً من عدة دول أفريقية، في سان بطرسبورغ، لبحث مبادرة التسوية السلمية في أوكرانيا، وذلك بعد أن ينهي الوفد الأفريقي زيارته ومحادثاته مع القيادة الأوكرانية، في كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جنوب أفريقيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية
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وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وكان رامافوزا
قد صرح، في وقت سابق، بأن هذه مبادرة مهمة تستند إلى "حسن نية عدد من الدول المهمة".
وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت
.
وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رامافوزا محادثات مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعماء دول مجموعة "بريكس" والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل، في 17 يونيو/حزيران، وفداً من عدة دول أفريقية، في سان بطرسبورغ، لبحث مبادرة التسوية السلمية في أوكرانيا، وذلك بعد أن ينهي الوفد الأفريقي زيارته ومحادثاته مع القيادة الأوكرانية، في كييف.