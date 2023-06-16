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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-جنوب-أفريقيا-يصل-إلى-كييف-لبحث-مبادرة-السلام-الأفريقية-1078164793.html
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية
وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:12+0000
2023-06-16T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنوب أفريقيا
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وكان رامافوزا قد صرح، في وقت سابق، بأن هذه مبادرة مهمة تستند إلى "حسن نية عدد من الدول المهمة".وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رامافوزا محادثات مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعماء دول مجموعة "بريكس" والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأوكرانية.وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل، في 17 يونيو/حزيران، وفداً من عدة دول أفريقية، في سان بطرسبورغ، لبحث مبادرة التسوية السلمية في أوكرانيا، وذلك بعد أن ينهي الوفد الأفريقي زيارته ومحادثاته مع القيادة الأوكرانية، في كييف.
جنوب أفريقيا
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جنوب أفريقيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جنوب أفريقيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية

07:12 GMT 16.06.2023
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Sumaya Hisham
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وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وكان رامافوزا قد صرح، في وقت سابق، بأن هذه مبادرة مهمة تستند إلى "حسن نية عدد من الدول المهمة".
وتوجه رئيس جنوب أفريقيا بصفته عضوًا في بعثة السلام الأفريقية، مساء الخميس، إلى كييف عبر بولندا بالقطار، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يغادر، في وقت لاحق اليوم، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيجري الوفد الأفريقي مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا السبت.
وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رامافوزا محادثات مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعماء دول مجموعة "بريكس" والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل، في 17 يونيو/حزيران، وفداً من عدة دول أفريقية، في سان بطرسبورغ، لبحث مبادرة التسوية السلمية في أوكرانيا، وذلك بعد أن ينهي الوفد الأفريقي زيارته ومحادثاته مع القيادة الأوكرانية، في كييف.
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