https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-جنوب-أفريقيا-يطرح-مبادرة-السلام-حميدتي-متفائل-بالوساطة-الأمريكية-السعودية-لسلام-دائم-1078192503.html

رئيس جنوب أفريقيا يطرح مبادرة السلام.. حميدتي متفائل بالوساطة الأمريكية السعودية لسلام دائم

رئيس جنوب أفريقيا يطرح مبادرة السلام.. حميدتي متفائل بالوساطة الأمريكية السعودية لسلام دائم

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث من المقرر بحث مبادرة السلام الأفريقية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T15:27+0000

2023-06-16T15:27+0000

2023-06-16T15:27+0000

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رئيس جنوب إفريقيا يطرح مبادرة السلام في أوكرانيا.. حميدتي متفائل بالوساطة الأمريكية السعودية لصنع سلام دائم رئيس جنوب إفريقيا يطرح مبادرة السلام في أوكرانيا.. حميدتي متفائل بالوساطة الأمريكية السعودية لصنع سلام دائم

وكان رامافوزا قد صرح، في وقت سابق، بأن هذه مبادرة مهمة تستند إلى "حسن نية عدد من الدول المهمة".من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أطلعه على تفاصيل المبادرة الأفريقية للسلام في أوكرانيا.وقال غوتيريش إنه سمع من الرئيس سيريل رامافوسا تفاصيل الجهود التي من المخطط بذلها، وأكد ترحيبه بكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام مشيرا أنه لا ينبغي عليه أن يحدد ماذا سيحققون.وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل السبت القادم، وفدا من قادة الدول الأفريقية، لبحث مبادرة سلام في أوكرانيا.وكان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن منتصف مايو/أيار الماضي، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام. وقدم رامافوزا المبادرة نيابة عن نظرائه في زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر.قال المتخصص في الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد "إن هذه المبادرة الأفريقية تم طرحها من قبل، وليست وليدة اللحظة، فقد أجرى الرئيس الجنوب أفريقي عدة اتصالات مع عدد من القادة خاصة دول البريكس منهم الرئيس الصيني والأمين العام للأمم المتحدة وقاموا بطرح مبادرة لتحقيق السلام، وقد سبق وتم اتهام جنوب أفريقيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تزود روسيا بأسلحة ومعدات خلال أزمتها مع أوكرانيا، علماً بأن المبادرة الأفريقية هى مجموعة من الدول الأفريقية ممثلة للمواقع الجغرافية لأفريقيا بالكامل تضم جنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال والكونغو ومصر لتسوية سلمية بين الطرفين الروسي والأوكراني".حميدتي يقول إن الوساطة الأمريكية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم ، وتحذير أممي من كارثة جديدة في دارفورقال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن مبادرة الوساطة الأمريكية - السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم. وأضاف حميدتي إنه يؤمن إيمانا قويا بالحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يمكن أن يكون بمثابة جسر لحل دائم لهذا الصراع".وأردف: "القوات المسلحة السودانية فشلت حتى الآن في الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، ووقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية".كما لفت إلى أن المفاوضات مع الجيش السوداني فشلت لعدم وجود مندوب واحد من الجيش قادر على اتخاذ موقف موحد على طاولة المفاوضات.وشهد هذا الإقليم في بداية الألفية الثالثة حرباً خلفت نحو 300 ألف ضحية وأجبرت أكثر من 2,5 مليون شخص على النزوح.يرى الباحث السياسي السوداني، فيصل ياسين، أن الخرطوم غير مستعدة في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار، لأسباب تتمثل في خيانة قوات الدعم السريع للجيش، والآن تواجهها بعدة أجندات خارجية.وقال إنه لا يمكن ممارسة سياسة صناعة الأزمة والتوسط في حلها، معتبرا أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة شريك خفي في الأزمة وبالتالي لن تكون وساطتها أداة للحل.ولفت إلى ضرورة التوجه إلى الخيار الأفريقي للحل، على اعتبار أن ما يحدث في السودان يستهدف كل دول القارة، في ظل النفوذ السياسي التاريخي بغرب المنطقة ووسطها."الخارجية الأمريكية": نريد من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف التوتراتقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تريد من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات منها خطوات لتقليص برنامجها النووي والتوقف عن أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة.وأضاف أن واشنطن تواصل استخدام السبل الدبلوماسية لمتابعة أهدافها المتعلقة بإيران مع الحلفاء والشركاء.في السياق نفسه علن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إن "إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء"، مؤكدا على أن "طهران جادة في التوصل إلى الاتفاق النووي".وقال البوسعيدي إن بلاده "عرضت بحسن نية أماكنها الدبلوماسية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أنه "يشعر بالجدية من واشنطن وطهران للسعي لإحياء الاتفاق النووي".وتابع "في المقابل يحاول الجانب الإيراني أن يطالب بإنهاء تجميد أصول مالية إيرانية خاصةً المتواجدة بكوريا الجنوبية، لذلك هناك بعض الإيجابيات بخصوص هذين الملفين، بالتالي الحرص الأمريكي هو حرص سياسي للحصول على أوراق في الداخل الأمريكي في الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، فالكل يحاول أن يستعمل الكثير من الأوراق، من ناحيةٍ أخرى يحاول الجانب الإيراني الحصول على انفراجات اقتصادية خاصةً أن الوضع الاقتصادى والاجتماعي ضاغط على حكومة الرئيس الإيراني".اقتصاديا .. "إعلان الشراكة العميقة" بين روسيا والجزائر وتبون يقترح على بوتين دخول الجزائر إلى منظمة البريكسوقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمرة.وأضاف بوتين أن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد تبون الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا كانت عملية ومثمرة للغاية، وهو ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالاتوأكد الرئيس بوتين أن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين.كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.قال الباحث والأكاديمي، إسلام بن عطية، إن العلاقة بين روسيا والجزائر قديمة وتاريخية وتقوم على الشراكة، مشددا على أهمية تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية.وذكر أن البلدين يحققان الاستفادة من شراكتهما، خاصة وأن الجزائر تملك موقعا مميزا في أفريقيا ، وروسيا تهدف لتعزيز استراتيجيتها مع أفريقيا، ما يعني أن العلاقات تبنى على قاعدة "رابح رابح".

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