https://sputnikarabic.ae/20230616/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-تونغا-1078200763.html
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة تبعد 270 كم جنوب أوهونوا في تونغا، عند الساعة 19:10:52 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T22:30+0000
2023-06-16T22:30+0000
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زلزال
العالم
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال، على عمق 10 كم.وأشارت إلى أن الزلزال وقع بشكل أولي عند التقاء دائرة عرض 23.779 درجة جنوبا وخط طول 175.172 درجة غربا.
https://sputnikarabic.ae/20230609/زلزال-بقوة-52-درجة-يقع-قبالة-سواحل-كامتشاتكا-في-أقصى-الشرق-الروسي-1077921198.html
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زلزال, العالم
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا
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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة تبعد 270 كم جنوب أوهونوا في تونغا، عند الساعة 19:10:52 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال
، على عمق 10 كم.
وأشارت إلى أن الزلزال وقع بشكل أولي عند التقاء دائرة عرض 23.779 درجة جنوبا وخط طول 175.172 درجة غربا.