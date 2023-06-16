عربي
https://sputnikarabic.ae/20230616/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-تونغا-1078200763.html
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة تبعد 270 كم جنوب أوهونوا في تونغا، عند الساعة 19:10:52 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T22:30+0000
2023-06-16T22:30+0000
زلزال
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/11/1056296149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_57bd8caf62333f2966eef230b47c8ddc.jpg
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال، على عمق 10 كم.وأشارت إلى أن الزلزال وقع بشكل أولي عند التقاء دائرة عرض 23.779 درجة جنوبا وخط طول 175.172 درجة غربا.
https://sputnikarabic.ae/20230609/زلزال-بقوة-52-درجة-يقع-قبالة-سواحل-كامتشاتكا-في-أقصى-الشرق-الروسي-1077921198.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/11/1056296149_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f677bf083d626474e0afc781b652a5fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, العالم
زلزال, العالم

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا

22:30 GMT 16.06.2023
© AP Photo / Nic Couryتداعيات ثوران بركان تونغا في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 15 يناير 2022
تداعيات ثوران بركان تونغا في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Nic Coury
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة تبعد 270 كم جنوب أوهونوا في تونغا، عند الساعة 19:10:52 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال، على عمق 10 كم.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي
9 يونيو, 04:11 GMT
وأشارت إلى أن الزلزال وقع بشكل أولي عند التقاء دائرة عرض 23.779 درجة جنوبا وخط طول 175.172 درجة غربا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث12:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала