https://sputnikarabic.ae/20230616/ستولتنبرغ--أبواب-الناتو-مفتوحة-لأوكرانيا-ولكن-بعد-انتهاء-الصراع-1078166004.html

ستولتنبرغ : أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا ولكن بعد انتهاء الصراع

ستولتنبرغ : أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا ولكن بعد انتهاء الصراع

استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الحلف في خضم الصراع، لكنه كرر مرة أخرى بأن أبواب الحلف لا تزال مفتوحة أمام كييف. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T07:53+0000

2023-06-16T07:53+0000

2023-06-16T07:53+0000

الناتو

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

وقال: "يتفق جميع الحلفاء على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو. ولا أحد من الحلفاء، ولا حتى أوكرانيا، يتخيل أن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى الحلف في خضم الصراع".وأضاف: "جميع الحلفاء يقولون إن أبواب الحلف مفتوحة. وأظهرنا ذلك بإدماج فنلندا والسويد".ورد ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "فرنسا 5" التلفزيونية، على سؤال بشأن الضمانات المحتملة لأوكرانيا، والتي ستتم مناقشتها في قمة التحالف المقبلة في فيلنيوس، أشار إلى أن المناقشات داخل الحلف من أجل منع تكرار الصراع.وقال الأمين العام لحلف الناتو: "نجري مناقشات عديدة تهدف إلى ضمان ألا يعيد التاريخ نفسه... لذلك، يجب أن تكون التزاماتنا تجاه أوكرانيا ذات طبيعة طويلة الأمد".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة. وأشار جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء ليس في الوقت المناسب. وبحسب وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، فإن أوكرانيا لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.

https://sputnikarabic.ae/20230615/ميدفيديف-روسيا-ليست-بحاجة-لـالناتو-وأوكرانيا-ليست-ضرورية-في-الحلف-1078155332.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, العالم