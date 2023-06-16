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https://sputnikarabic.ae/20230616/ستولتنبرغ--أبواب-الناتو-مفتوحة-لأوكرانيا-ولكن-بعد-انتهاء-الصراع-1078166004.html
ستولتنبرغ : أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا ولكن بعد انتهاء الصراع
ستولتنبرغ : أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا ولكن بعد انتهاء الصراع
استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الحلف في خضم الصراع، لكنه كرر مرة أخرى بأن أبواب الحلف لا تزال مفتوحة أمام كييف. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T07:53+0000
2023-06-16T07:53+0000
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وقال: "يتفق جميع الحلفاء على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو. ولا أحد من الحلفاء، ولا حتى أوكرانيا، يتخيل أن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى الحلف في خضم الصراع".وأضاف: "جميع الحلفاء يقولون إن أبواب الحلف مفتوحة. وأظهرنا ذلك بإدماج فنلندا والسويد".ورد ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "فرنسا 5" التلفزيونية، على سؤال بشأن الضمانات المحتملة لأوكرانيا، والتي ستتم مناقشتها في قمة التحالف المقبلة في فيلنيوس، أشار إلى أن المناقشات داخل الحلف من أجل منع تكرار الصراع.وقال الأمين العام لحلف الناتو: "نجري مناقشات عديدة تهدف إلى ضمان ألا يعيد التاريخ نفسه... لذلك، يجب أن تكون التزاماتنا تجاه أوكرانيا ذات طبيعة طويلة الأمد".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة. وأشار جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء ليس في الوقت المناسب. وبحسب وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، فإن أوكرانيا لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230615/ميدفيديف-روسيا-ليست-بحاجة-لـالناتو-وأوكرانيا-ليست-ضرورية-في-الحلف-1078155332.html
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

ستولتنبرغ : أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا ولكن بعد انتهاء الصراع

07:53 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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استبعد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، انضمام أوكرانيا إلى الحلف في خضم الصراع، لكنه كرر مرة أخرى بأن أبواب الحلف لا تزال مفتوحة أمام كييف.
وقال: "يتفق جميع الحلفاء على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو. ولا أحد من الحلفاء، ولا حتى أوكرانيا، يتخيل أن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى الحلف في خضم الصراع".
وأضاف: "جميع الحلفاء يقولون إن أبواب الحلف مفتوحة. وأظهرنا ذلك بإدماج فنلندا والسويد".
ورد ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "فرنسا 5" التلفزيونية، على سؤال بشأن الضمانات المحتملة لأوكرانيا، والتي ستتم مناقشتها في قمة التحالف المقبلة في فيلنيوس، أشار إلى أن المناقشات داخل الحلف من أجل منع تكرار الصراع.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
ميدفيديف: روسيا ليست بحاجة لـ"الناتو" وأوكرانيا ليست ضرورية في الحلف
أمس, 16:41 GMT
وقال الأمين العام لحلف الناتو: "نجري مناقشات عديدة تهدف إلى ضمان ألا يعيد التاريخ نفسه... لذلك، يجب أن تكون التزاماتنا تجاه أوكرانيا ذات طبيعة طويلة الأمد".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة. وأشار جيك سوليفان، مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء ليس في الوقت المناسب. وبحسب وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، فإن أوكرانيا لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.
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