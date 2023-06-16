https://sputnikarabic.ae/20230616/شنقريحة-الشعب-الجزائري-انتصر-على-كل-محاولات-ضرب-كيانه-عبر-التاريخ-1078176483.html

شنقريحة: الشعب الجزائري انتصر على كل محاولات ضرب كيانه عبر التاريخ

شنقريحة: الشعب الجزائري انتصر على كل محاولات ضرب كيانه عبر التاريخ

صرح رئيس الأركان للجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T11:19+0000

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جاءت تصريحات شنقريحة خلال زيارة عمل وتفقد للمنطقة العسكرية الأولى في ولاية البليدة، حيث أكد أن الجزائريين يجب أن يلتقوا حول ما يجمعهم من تاريخ ومصير مشترك، وأن الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ.وأضاف الفريق أول شنقريحة أن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها وصل اليوم إلى مراحل متقدمة بفضل جهود كل المخلصين وعلى رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.وتأتي زيارة رئيس الأركان الجزائري إلى الناحية العسكرية الأولى في إطار جهود تفقد القوات المسلحة في الجزائر، فيما أصدرت وزارة الدفاع بيانًا يؤكد فيه أن الجزائر تسير بثبات على مسار بناء دولة قوية ومستقرة، وتؤكد جاهزية قواتها لحماية الأمن والاستقرار في البلاد.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، دشن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية العسكرية الثالثة في ولاية بشار.جاء التدشين خلال اليوم الرابع من زيارة شنقريحة إلى الناحية الثالثة، حيث كانت البداية من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حيث استمع الفريق أول، السعيد شنقريحة، لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي.وتضمن العرض مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف الفريق أول شنقريحة على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي.

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